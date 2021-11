Gablingen schafft Hürde für kostenlosen Ausbau des Glasfasernetzes

Plus Lange war es ungewiss, doch nun ist klar: Gablingen bekommt ein Glasfasernetz. Genügend Bürger waren interessiert, wie es nun weitergeht.

Lange war es unklar, weil die Gablinger Bürgerinnen und Bürger zögerten. Doch nun steht fest: Die Gemeinde erhält ein schnelles Glasfasernetz von den Telekommunikationsanbietern M-net und Deutsche Glasfaser. Im Ausbaugebiet stehen somit künftig schnelle Internetverbindungen bis in den Gigabit-Bereich, günstige Telefonanschlüsse und ein umfangreiches TV-Angebot zur Verfügung. Welche Chancen Nachzügler haben.