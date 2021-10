Gablingen

07:00 Uhr

Gablingen soll barrierefreien Bahnsteig bekommen

Der Bahnsteig 2 am Bahnhof Gablingen soll barrierefrei ausgebaut werden. Der Gemeinderat stimmte Plänen der Bahn zu.

Plus Ohne Hürden in Gablingen in den Zug einsteigen. Das soll mittelfristig möglich sein. Der Gemeinderat stimmte einem Ausbau zu. Allerdings ist noch einiges zu erledigen.

Von Andreas Alt

Der Bahnsteig 2 des Gablinger Bahnhofs wird von Juli bis September 2022 barrierefrei ausgebaut. Den Plänen der Bahn, die letztlich vom Eisenbahnbundesamt genehmigt werden, stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Es bleiben aber danach noch einige Dinge zu erledigen, wie den Ausführungen von Bauamtsleiterin Helga Kraus und Bürgermeisterin Karina Ruf ( CSU) zu entnehmen war.

