Gablingen steuert auf Geburtenrekord zu: Was bedeutet das für Kita-Plätze?

Die Kindertagesstätte St. Martin in Gablingen wird zurzeit erweitert. Ob die so entstehenden Betreuungsplätze längerfristig ausreichen, wird die Zukunft zeigen.

Plus Wie viele Kinderbetreuungsplätze braucht Gablingen künftig? Das fragte sich der Gemeinderat. Ein Rekord-Geburtenjahr könnte die Pläne noch beeinflussen.

Von Tobias Karrer

Gablingen könnte in diesem Jahr einen Geburtenrekord erleben. Bisher sind in der Gemeinde heuer schon 44 Kinder auf die Welt gekommen. Wenn der Trend anhält, könnten es laut Günter Katheder-Göllner von der Jugendhilfeplanung des Landkreises bis zu 100 Neugeborene werden. Diese Entwicklung spielte auch in seiner Präsentation zum Bedarf an Kita-Plätzen in Gablingen, die er dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vorstellte, eine Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

