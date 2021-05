Gablingen

23.05.2021

Gablingen will stärker gegen Raser und Falschparker vorgehen

Plus Zu schnelle Autos, zugeparkte Straßen - der Verkehr ist Dauerthema in Gablingen. Der Gemeinderat will gegen Verstöße vorgehen. Und er weiß auch schon, wie.

Von Tobias Karrer

Der Verkehr ist ein Dauerbrenner im Gemeinderat Gablingen. Egal ob Strecken, auf denen Fahrer regelmäßig zu schnell unterwegs sind oder zugeparkte Straßen, die Probleme sind da und landen immer wieder im Gremium und auf dem Schreibtisch von Bürgermeisterin Karina Ruf. Deshalb hat sich der Gablinger Gemeinderat mehrheitlich dafür entschieden, dem „Gemeinsamen Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte“ beizutreten. Dabei war die Haltung der Räte dazu durchaus differenziert.

Themen folgen