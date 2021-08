Gablinger Grünholderschützen ehren ihre treuen Mitglieder

Plus Über ein halbes Jahr war Corona-Pause bei den Gablinger Grünholderschützen. Erst Mitte Juni wurde das Training wieder aufgenommen. Und nicht nur das.

Wegen der Pandemie mussten die Gablinger Grünholderschützen mehr als sechs Monate lang ihren Betrieb einstellen. Mit dem Training konnte dann erst wieder im Juni begonnen werden. Jetzt hat man die Jahreshauptversammlung, eigentlich im Frühling fällig, für dieses Jahr nachgeholt. Und dabei gab's auch einiges Erfreuliches.