Gablingen

vor 15 Min.

Gablinger Mariengrotte strahlt zum Jubiläum in neuem Glanz

Plus Die Gablinger Lourdes-Grotte hatte in den letzten Jahren gelitten. Nun wurde sie pünktlich zu einem großen Jubiläum restauriert, das am Sonntag gefeiert wird.

Viele fahren achtlos an der Gablinger Lourdes-Grotte vorbei. Etwas unscheinbar zwischen Bäumen und Büschen versteckt, ist sie auf der linken Seite von Batzenhofen kommend direkt am Gablinger Ortsbeginn zu sehen. Figuren aus Gips zeigen Menschen, welche die Mutter Gottes, die erhöht in einer Nische steht, anbeten. Nun wurde sie renoviert. Schließlich wird am Sonntag nicht nur Mariä Himmelfahrt, sondern auch ein besonderes Jubiläum dort gefeiert.

