Gablinger SPD ehrt verdiente Mitglieder

Insgesamt 110 Jahre SPD-Mitgliedschaft bringen Gerhard Meister und Ernst Raunigk zusammen. Doch die Jahreshauptversammlung stand auch im zeichen der Wahl.

Viele Jahrzehnte der SPD treu geblieben: Im Rahmen der Jahreshauptversammlung durfte die Vorsitzende Silke Haarmann zwei langjährige Mitglieder für insgesamt 110 Jahre Mitgliedschaft SPD ehren. Gerhard Meister wurde für 60 Jahre Treue geehrt und Ernst Raunigk durfte die Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft entgegennehmen. Die Ehrungen wurden von Heike Heubach, der Kandidatin für den Bundestag und Fabian Wamser, dem Vorsitzenden der Landkreis-SPD vorgenommen.

Heike Heubach stellte sich und ihre Ziele vor und stand für eine lebhafte Diskussion zur Verfügung. Besonders am Herzen liegt ihr das Thema Nahrung und Landwirtschaft. Einen kurzen Abriss aus dem Gemeinderat präsentierte Helmut Grieshaber, er bedankte sich für die Unterstützung und das gute Zusammenwirken beim Ortsverein.

Veranstaltungen mussten digital stattfinden

In ihrem Bericht über das vergangene Jahr konnte Silke Haarmann zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten aufführen, die aufgrund von Corona oft digital oder hybrid stattfinden mussten, was die flexible und situationsangepasste Arbeitsweise des Ortsvereins zeigt. Nur einige Veranstaltungen sind zu erwähnen: Weltfrauentag, Onlinediskussion zum Aschermittwoch mit Fischsemmel und Bier, Aktion Nist- und Fledermauskästen, Stammtisch zum Thema Rettungskräfte, Stammtische Politik und Literatur, interne Workshops, Teilnahme am Stadtradeln und zahlreiche Vorstandssitzungen und Arbeitskreistreffen. Silke Haarmann bedankte sich bei Gemeinderat Helmut Grieshaber und auch bei ihren Vorstandskollegen für die konstruktive Zusammenarbeit. (AZ)





