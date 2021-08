Gablinger Schüler setzen mit Bausteinen ihre eigene Welt zusammen

Plus Eine eigene Welt bauen - dies durften Gablinger Schulkinder in einem Bildarium-Workshop. Und sie nutzten diese Möglichkeit der Kreativität.

Wer träumt nicht davon, sich seine eigene Welt zu erbauen? Die Kinder der dritten und vierten Klasse an der Grundschule Gablingen durften zwei Vormittage lang genau dies tun. In einer Lernwerkstatt haben die Schülerinnen und Schüler Figuren aus farblich sortierten Bausteinen gebaut und damit versucht, Gefühle darzustellen. Und sie waren dabei sehr kreativ.