Geimpft, getestet und gefangen in der JVA Gablingen

Plus Corona macht auch vor den Gefängnismauern nicht halt. Doch wie können sich Inhaftierte vor einer Ansteckung schützen? Abstand halten und Kontakte reduzieren ist für die mehr als 550 Gefangenen kaum möglich.

554 Menschen sind aktuell in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Gablingen inhaftiert. Doch Corona macht auch vor den Gefängnismauern nicht halt. Mit Blick auf die zurzeit extrem hohen Inzidenz haben wir bei der Leiterin der JVA, Zoraida Maldonado de Landauer, nachgefragt, wie die Situation vor Ort ist.