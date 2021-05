Gablingen

Hirblinger Kiesbetrieb passt sich neuen gesetzlichen Vorgaben an

Die Firma Erdbewegung Brem an der Grenze zwischen Hirblingen und Gablingen muss ihr Gelände neuen strengen Richtlinien anpassen.

Plus Vertagt hat der Gemeinderat Gablingen die Abstimmung über Pläne des Hirblinger Kiesbetriebs Brem. Nun konkretisiert der Unternehmer, was es damit auf sich hat.

Von Tobias Karrer

Das Betriebsgelände der Firma Rudolf & Christoph Brem Kiesbetrieb liegt auf der Gemarkungsgrenze zwischen Gablingen und Gersthofen. Das Erdbauunternehmen Brem will nun vor allem Lagerflächen einrichten. Weil den Gablinger Gemeinderäten die Angaben noch nicht ausreichten, wurde die Entscheidung über Brems Bauvoranfrage zunächst vertagt. In einem Schreiben an die Gemeinde Gablingen konkretisiert die Brem GbR ihr Vorhaben. Es gehe nicht um eine Erweiterung, sondern um die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben.

