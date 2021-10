Gablingen

vor 16 Min.

Lösung beim Gablinger Supermarkt lässt noch auf sich warten

Der frühere Edeka-Supermarkt in Gablingen ist inzwischen geschlossen. Über einen Ersatz wird noch verhandelt.

Plus Geschlossen wurde der Supermarkt am östlichen Ortsrand Gablingens im September. Wie soll es nun weiter gehen? Die Verhandlungen dauern noch an.

Von Gerald Lindner

Dieses Jahr hätte die Edeka-Filiale in Gablingen – einst von der Firma Tengelmann eröffnet und betrieben – ihr 25. Jubiläum gehabt. Die Firma Edeka übernahm den Laden im Jahr 2017 nach der Pleite des Tengelmann-Konzerns. Ende September – vor knapp vier Wochen – wurde diese Filiale allerdings dicht gemacht. Seitdem geht hinter verschlossenen Türen der Kampf um einen Nahversorger weiter. Aber viel dringt von den Verhandlungen nicht nach draußen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

