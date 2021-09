Gablingen

vor 47 Min.

Unfall: Autofahrer verursacht in Gablingen 14.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Gablingen nicht auf die Vorfahrt geachtet und ist mit einem anderen Wagen kollidiert.

Ein 41-Jähriger will in die Batzenhofer Straße in Gablingen einbiegen. Dort ist gerade ein 37-jähriger Autofahrer unterwegs, der Vorfahrt hat.

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Gablingen nicht auf die Vorfahrt geachtet und ist mit einem anderen Wagen kollidiert. Der Sachschaden ist erheblich. Nach Auskunft der Polizei wollte der 41-jährige gegen 18.35 Uhr aus der Grünholder Straße kommend in die Batzenhofer Straße einbiegen. Dort war zeitgleich ein 37-jähriger Autofahrer unterwegs, der Vorfahrt hatte. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro. (thia)

Themen folgen