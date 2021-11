Gablingen

vor 18 Min.

Was wird aus dem alten Edeka in Gablingen?

Hat geschlossen, bewegt in Gablingen aber immer noch die Gemüter: Der Edeka.

Plus Die Gablinger beklagen in der Bürgerversammlung Rückzug des Supermarktes. Bürgermeisterin Karina Ruf weckt leise Hoffnungen.

Von Andreas Alt

Viele wünschen sich raschere Fortschritte bei der Gestaltung des Ortszentrums und bei der Wiederansiedlung eines Verbrauchermarkts. Das war den Wortmeldungen bei der Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle zu entnehmen. Etwa 30 Bürger waren gekommen. Die Gestaltung des Ortszentrums sei seit 20 Jahren "in Arbeit" - nur getan habe sich noch nichts, beklagte eine Gablingerin. Und sie wünschte sich auch mal eine klare Aussage zum Supermarkt. "Bei uns gibt's ja nichts mehr", fügte sie enttäuscht hinzu. Weitere Wortmeldungen gingen in dieselbe Richtung.

