Gablingen

07:00 Uhr

Weil Holz fehlt: Der Kindergarten in Gablingen wird später fertig

Die Container am Kindergarten von Gablingen werden wohl noch länger benötigt. Wegen Materialmangels verzögert sich der Ausbau.

Plus Ausbau des Kindergartens in Gablingen verzögert sich. Kinder müssen wohl länger in Provisorien bleiben. Zudem könnte das Projekt teurer werden.

Von Laura Gastl

Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens St. Martin in Gablingen haben bereits begonnen – nichtsdestotrotz wird sich die Fertigstellung wohl nach hinten verschieben. Grund dafür ist die Rohstoffknappheit im Holzbereich, wie Helga Kraus als Leiterin des Bauamtes erklärte. Ihr Vortrag in der jüngsten Gemeinderatssitzung war aufgrund der geringen Planbarkeit geprägt von den Wörtern "eventuell", "wahrscheinlich" und "voraussichtlich".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen