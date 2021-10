Gablingen

vor 18 Min.

Wie wird der Glasfaserausbau in Gablingen verlaufen?

Plus Geht es holprig weiter mit dem Glasfaserausbau in Gablingen? Der Gemeinderat diskutierte über die gewählte Betreiberfirma. Doch es gab auch beruhigende Stimmen.

Von Andreas Alt

Wird der Glasfaserausbau, der im kommenden Frühjahr beginnen soll, ein Abenteuer? So sieht es jedenfalls Gemeinderat Erwin Almer (FW). In der jüngsten Sitzung in der Mehrzweckhalle gingen im Rat die Meinungen auseinander, ob die Entscheidung richtig war, die Firma Deutsche Glasfaser damit zu beauftragen. Wie es zu dieser Diskussion gekommen ist und warum es einen Lichtblick gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

