Gablingen bekommt mehr LED-Lampen – und will so Geld einsparen

Plus Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung erwartet sich Gablingens Gemeinderat hohe Einsparungen. Doch nicht nur darum ging es in der jüngsten Sitzung.

Von Tobias Karrer

Einstimmig entschied sich der Gemeinderat in Gablingen in seiner jüngsten Sitzung dafür, den Austausch der Leuchtmittel für die Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen weiter voranzutreiben. Das Ziel ist, dass 84 Prozent aller Lampen mit LEDs funktionieren. Bisher scheinen schon 62 Prozent der Lampen klar weiß und nicht mehr gelblich. Dem Beschluss war ein umfassender Vortrag zur Beleuchtungssituation durch einen Vertreter der zuständigen LEW vorausgegangen.

44.000 Euro für die Umrüstung der Gablinger Leuchten

Insgesamt will das Unternehmen in den nächsten Monaten 44.000 Euro in die Umrüstung investieren. Der Gemeinderat habe die Umstellung einstimmig befürwortet und auch grünes Licht für die Rückzahlung der Investition innerhalb der nächsten acht Jahre gegeben, erklärt Bürgermeisterin Karina Ruf im Nachgang. Durch die Umstellung werde sich die Gemeinde in Zukunft 1455 Euro Stromkosten im Jahr sparen. LEDs verbrauchen weniger Strom, was auch den CO 2 -Ausstoß der Gemeinde verringert. "Da wollen wir natürlich alles tun, um einzusparen", so die Bürgermeisterin.

Die LEW präsentieren in diesem Zusammenhang konkrete Daten: Rechnerisch ergebe sich für die Gemeinde eine Reduzierung des Stromverbrauchs um 36.800 Kilowattstunden. "Das entspricht dem jährlichen Verbrauch von 15 Durchschnittshaushalten", so ein Sprecher der LEW. Die Umrüstung führe zur Einsparung von 17 Tonnen CO 2 im Jahr. Alles in allem tragen sich "die Investitionen in die Umrüstung durch den niedrigen Stromverbrauch nicht nur selbst, bilanziell würde die Gemeinde sogar ein jährliches Plus machen", erklärt das Unternehmen. Das bestätigt auch Karina Ruf.

Längere Lebensdauer der neuen Lampen in Gablingen

Laut LEW hat die Umrüstung auf LED eine Vielzahl weiterer Vorteile. Im Vergleich zu den früher eingesetzten Natriumdampf-, Leuchtstoff- oder Quecksilberdampfleuchtmitteln sei die Lichtausbeute von LEDs höher und die Lebensdauer mit 60.000 Stunden etwa dreimal so lang. Außerdem seien LEDs gut dimmbar und eigneten sich damit für intelligente Lichtsteuersysteme, die auch dafür genutzt werden können, das Licht zu fokussieren und unerwünschtes Streulicht zu reduzieren.

Weiterhin Geld investieren will Gablingen auch in die Arbeit des Freiwilligenzentrums vor Ort. "Wir bezuschussen das Gablinger Freiwilligenzentrum, das an das Augsburger angeschlossen ist, von Anfang an", erklärt Karina Ruf. Deshalb informierte Wolfgang Krell, der Geschäftsführer des Freiwilligenzentrums, im Gemeinderat über die Aktivitäten der Einrichtung. Insgesamt seien 46 Ehrenamtliche in Gablingen engagiert. Die Aktivitäten sind vielfältig. Es gibt zum Beispiel ein Strickcafé und eine Schafkopfrunde für Senioren, allerdings übernimmt das Freiwilligenzentrum auch Fahrdienste, beteiligt sich an der Jugendarbeit und betreut elf anerkannte Flüchtlinge und 17 Asylfamilien. Alles in allem schätzt Krell, dass "im Jahr 2019 insgesamt 270 Menschen in Gablingen vom Freiwilligenzentrum Hilfe und Unterstützung erhalten haben."

Lob für das Freiwilligenzentrum

Der Geschäftsführer ist deshalb voller Lob: "Ich kenne keine Gemeinde in der Größe von Gablingen, die ein Freiwilligenzentrum hat, und wo solch eine tolle Arbeit läuft." Ähnlich geht es dem gesamten Gemeinderat. Bürgermeisterin Ruf hebt vor allem die Tatsache hervor, dass das Freiwilligenzentrum unter der Leitung von Petra Ciemala auch während der Corona-Krise aktiv war und als Anlaufstelle für alle fungierte, die Hilfe benötigten.

Auch der mit diesem Tagesordnungspunkt verbundene Beschluss fiel einstimmig aus. Gablingen wird die Förderung des Freiwilligenzentrums fortsetzten und hat außerdem beschlossen, falls nötig, mehr Geld zu investieren. Bisher hat die Gemeinde jährlich 10.000 Euro beigetragen. Der Gesamtetat des Freiwilligenzentrums belief sich letztes Jahr auf über 37.000 Euro. "In Zukunft könnten Fördermittel auslaufen, und wir wollen das Zentrum unbedingt so erhalten, wie es ist", betont Ruf.

