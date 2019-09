Gablingen hat ab dem Wochenende keine Banken mehr

Plus Sparkasse und VR-Bank müssen in Gablingen aus ihrer Filiale ausziehen. Stattdessen soll es einen Servicepoint geben, doch die Gemeinde hat andere Pläne.

Schon das Ende der Bankfilialen in Gablingen hatte im Gemeinderat immer wieder für Aufregung gesorgt und neue Fragen aufgeworfen. In der letzten Sitzung des Gremiums stand das Thema zwar nicht auf der Tagesordnung, Bürgermeister Karl Hörmann hatte aber neue Informationen. Die Banken hätten einen Servicepoint für Gablingen zugesagt - inklusive Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und einer Möglichkeit, Überweisungen zu tätigen.

Laut Hörmann würde aktuell über die Einrichtung des Servicepoints in der Edeka-Filiale am Ortseingang verhandelt. Die Verwaltung habe allerdings auch zwei alternative Standorte angeboten, einerseits im Zentrum neben der Apotheke an der Bushaltestelle Grünholderstraße und andererseits auf einem gemeindlichen Grundstück an der Batzenhofer Straße. Letzterer sei allerdings „deutlich weniger attraktiv“, so der Bürgermeister. Auch Thomas Wittmann (CSM) kommentierte: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die extra ein eigenes Gebäude bauen.“ Mit dem Servicepoint im Supermarkt konnte sich der Gemeinderat auch nicht anfreunden.

„Eine weitere Schwächung des Ortszentrums“

Walter Wörle (SPD/Bürgerunion) sah in dem Standort Edeka eine „weitere Schwächung des Ortszentrums“. Er ging noch weiter: „Die Banken haben über 100 Jahre mit den Gablingern Gewinne gemacht und jetzt fühle ich mich als Bürger ganz hinten angestellt.“ Außerdem zweifelte er, ob ein Geldautomat im Supermarkt rund um die Uhr zugänglich wäre.

Alles in allem plädierte das Gremium dafür, aktiv auf die Banken zuzugehen und die Wünsche der Bürger zu kommunizieren. Thomas Wittmann sagte: „Auch im Hinblick auf die Erneuerung unseres Ortszentrums sollten die Banken auch dortbleiben.“ Christoph Luderschmid (Junge Bürger Gablingen) betonte sogar: „Wir sollten das einfordern.“ Bürgermeister Hörmann versprach, erneut auf die Banken zuzugehen.

Bürgermeister wendet sich an die Vorstände

Das tat er auch. In der Woche nach der Sitzung wandte sich Hörmann in einem Schreiben an die Vorstände von Kreissparkasse und VR-Bank. Er habe ausgedrückt, dass die Gemeinde einen möglichst zentralen Standort für den Servicepoint fordere. Außerdem habe er den Wunsch nach einer umfassenden Versorgung mit Kontoauszugsdrucker und der Möglichkeit zur Überweisung bekräftigt.

Markus Pfeffinger, der Pressesprecher der Kreissparkasse Augsburg, bestätigt, dass Gablingen wieder Kontakt mit der Bank aufgenommen hat. Die Anfrage aus der Gemeinde sei jetzt in Bearbeitung, man sei um Zusammenarbeit bemüht. Auch die Verhandlungen mit dem Edeka Supermarkt gingen allerdings weiter. Fest stehe bisher nur, dass die Banken ihren Filialbetrieb zum kommenden Wochenende einstellen. Eine „ununterbrochene Versorgung mit Bargeld“ hätten sie allerdings garantiert, erklärt Karl Hörmann.