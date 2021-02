vor 51 Min.

Gablingen hat noch FFP2-Masken für Bedürftige

Plus Bedürftige und pflegende Angehörige können kostenlose FFP2-Masken erhalten. Die Nachfrage ist in der Gemeinde Gablingen bisher offenbar nicht sehr groß.

Von Tobias Karrer

Die Gemeinde Gablingen habe noch „massig“ FFP2-Masken für Bedürftige, erklärte Bürgermeisterin Karina Ruf auf Nachfrage eines Gemeinderats am Ende der jüngsten Sitzung des Gremiums. Bisher seien etwa 20 Anträge eingegangen. Wer einen Antrag per Mail schickt oder in den Briefkasten der Gemeinde wirft, finde seine Masken in der Regel am folgenden Tag im eigenen Postkasten, so die Bürgermeisterin.

Bedarf an Lüftungsgeräten für Gablinger Klassenzimmer wird abgefragt

Ruf ging auch auf eine Anregung aus der letzten Sitzung im vergangenen Jahr ein. Ein Gemeinderat hatte angeregt, sich über die Kosten für Lüftungsgeräte in Klassenzimmern zu informieren. Etwa 3500 Euro müsse die Gemeinde pro Gerät ausgeben, mittlerweile fördere der Staat allerdings 50 Prozent bei derartigen Anschaffungen. „Jetzt müssen wir ausloten, ob unsere Einrichtungen das überhaupt wollen“, so Ruf.

Auch zur eigentlich geplanten Klausurtagung des Gemeinderats gibt es Neuigkeiten. Der Termin muss aufgrund der Corona-Situation wieder verschoben werden. Die Tagung soll jetzt im April stattfinden. Die Gemeinderäte haben bis dahin allerdings schon einmal eine „Hausaufgabe“. Die Referentin hat angeregt, dass jeder für sich eine Skizze anfertigt, die zeigt, wie das Ortszentrum seinen Vorstellungen entsprechend aussehen sollte.

