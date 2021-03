vor 31 Min.

Gablingen investiert in Kita und Schule - und erhöht die Grundsteuer

Plus Die Corona-Krise scheint Gablingen nicht so schlimm zu treffen wie andere Orte und muss keine Schulden machen. Warum die Grundsteuer trotzdem erhöht wird.

Von Tobias Karrer

Der Haushalt für das Jahr 2021 steht laut Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf "im Zeichen unserer Kinder". Abseits der laufenden Kosten steckt die Gemeinde das meiste Geld in die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin in Gablingen: 2,2 Millionen Euro sind für dieses Projekt eingestellt. Ruf nennt dabei auch die Anschaffung von Luftreinigern für die Grundschule, die mit 36.000 Euro zu Buche schlägt. Martin Uhl ( CSU) erwähnte die Erweiterung des Stundenkontingents in der Schulsozialarbeit, die gerade in der Corona-Krise besonders wichtig sei.

Die Pandemie spielt auch in den Ausführungen von Kämmerer Roland Wegner eine Rolle. Man müsse die Schätzungen der Steuereinnahmen mit Vorsicht genießen, es könne noch zu Einbrüchen kommen, machte er deutlich. Positiv stimmte ihn allerdings die Tatsache, dass Gablingen immerhin noch mit etwa 1,5 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer rechnen kann – im Vorjahr waren es noch 900.000 Euro mehr. "Andere Kommunen fallen nahezu auf null", erklärte Wegner.

Gablingen erwartet höhere Einkommensteuer-Einnahmen

Bei der Einkommensteuerbeteiligung geht der Haushalt von 3,15 Millionen Euro aus. Eine Steigerung um 100.000 Euro zum Vorjahr. Die Gablinger Bürger scheinen also zum Großteil in krisensicheren Jobs zu arbeiten. Auch die leichte Erhöhung der Grundsteuer tut der Gemeinde gut. Der Gemeinderat wollte den Hebesatz von 310 auf 350 Punkte anheben. Laut Wegner sei das ein "vertretbarer Schritt" und Karina Ruf erklärte: "Für ein Einfamilienhaus bedeutet das ungefähr 36 Euro Mehrausgaben im Jahr." Alles in allem sei die Umsetzung des Haushalts "sportlich".

Martin Uhl fasste in seiner Stellungnahme zusammen: "Das ist ein Mammuthaushalt, der die Pflichten der Gemeinde festschreibt, aber auch Luft für freiwillige Ausgaben lässt." Er lobte auch die Ausschreibung einer weiteren Vollzeitstelle für das Bauamt der Gemeinde, da "es von uns Aufgaben bekommen hat, die von den Mitarbeitern allein nicht zu erledigen sind". Es habe sich bereits jetzt "Arbeit für ein ganzes Jahr" angehäuft.

Gablingen will den Klimaschutz im Auge behalten

Gemeinderat Albert Eding ergriff das Wort für die Fraktion aus Grünen und SPD. Bei den laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt sei man gut aufgestellt und auch die Ausgaben im Vermögenshaushalt seien sinnvoll. "Da war nichts strittig", erklärte er. Trotzdem habe seine Fraktion bei jedem Projekt der Gemeinde auch den Klimaschutz im Auge. Er lobte deshalb vor allem die Bauweise des Kita-Ausbaus mit begrüntem Dach, guter Isolierung und Photovoltaik.

Pius Kaiser bemerkte positiv, dass viele Anträge der CSM, wie zum Beispiel die Erneuerung der Spielgeräte auf den Spielplätzen oder die Aufwertung des Baggersees, aufgenommen wurden. Allerdings drückte er auch die Befürchtung aus, dass der Kindergartenausbau noch teurer werden könnte, und forderte eine moderatere Anhebung der Grundsteuer auf 330 Punkte.

Gablinger Grundsteuer wird erhöht

Für Christoph Luderschmid (Junge Bürger) ist der Haushalt trotz allem von Unsicherheiten geprägt. "Unsere Haupteinnahmen sind abhängig von der wirtschaftlichen Lage unsere Bürger", erklärte er. Er rechtfertigte die Erhöhung der Grundsteuer: "Das Geld für unsere Pflichtaufgaben kommt nicht aus der Steckdose." Er erwähnte außerdem eine Idee der Fraktion für ein Freizeitkonzept, das mit geringen finanziellen Mitteln realisierbar wäre: Ein Bikepark oder ein Mountainbike-Trail könnte auch den schwelenden Konflikt zwischen Radlern und Waldbesitzern entschärfen und den zu Corona-Zeiten erlaubten Individualsport fördern.

Erwin Almer (Freie Wähler) griff einige Verkehrsprojekte auf, in die Gablingen investieren will. Vor allem der Ausbau der Straßenbeleuchtung als auch Investitionen in den Park-and-ride-Platz spielen für ihn eine Rolle. Ihn freute allerdings auch, dass die Vereinsförderung weitergeführt werden kann. Allerdings vermisst Almer ein Gesamtkonzept für eine barrierefreie Kommune. Ein weiterer Wermutstropfen ist für ihn, dass für die Gestaltung des Ortszentrums nur 20.000 Euro eingestellt sind. Karina Ruf erklärte dazu: "Bei diesem Thema hat uns Corona ziemlich ausgebremst.“ Ideen für das Ortszentrum sollten während der Klausurtagung des Gemeinderats intensiv diskutiert werden. Wegen der Pandemie konnte die bisher nicht stattfinden. Alles in allem wird der Haushaltsplan für das Jahr 2021 einstimmig angenommen. Nur bei der Abstimmung über die Anhebung der Grundsteuer kam eine Gegenstimme vom Pius Kaiser.

Die wichtigsten Zahlen im Haushaltsplan: Gesamtvolumen: 15,38 Millionen Euro, Verwaltungshaushalt: 10,93 Millionen Euro, Vermögenshaushalt: 4,45 Millionen Euro, Grundsteuer A: 35.300 Euro, Grundsteuer B: 442.500 Euro, Gewerbesteuer: 1,55 Millionen Euro, Einkommensteuerbeteiligung: 3,16 Millionen Euro, Schuldenstand zum Jahresende: 2,82 Millionen Euro (598 Euro pro Kopf).

