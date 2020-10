07:00 Uhr

Gablingen will Verkehr in der Peterhofstraße bremsen

Raser auf der Ziegelei und Peterhofstraße in Lützelburg will der Geblinger Gemeinderat ausbremsen.

Lärm, Geschwindigkeit, Schwerlastverkehr: So will der Gemeinderat Gablingen mit den Problemen auf der Peterhofstraße umgehen.

Von Tobias Karrer

Die Verkehrsbelastung entlang der Peterhofstraße ist enorm und ein Problem für den Ortsteil Lützelburg. Da sind sich alle Mitglieder des Gemeinderats in Gablingen einig. Jetzt liegen auch neue Zahlen vor, auf deren Basis in der jüngsten Sitzung des Gremiums diskutiert wurde: Etwa 500 Fahrzeuge fahren tagtäglich an den Grundstücken an der Ziegeleistraße, die Außerorts zur Peterhofstraße wird, vorbei. In der Diskussion fielen auch Zahlen: Zwischen drei und neun Prozent der Fahrzeuge seien tatsächlich Lastwagen.

Der Verkehr entlang der Ziegelei- und Peterhofstraße ist schon seit einigen Monaten Thema im Gemeinderat. Anwohner hatten die Gemeinderäte und die Verwaltung auf die Belastung aufmerksam gemacht. Viele mögliche Lösungen wurden und werden bis heute diskutiert. Das Einzige, was bisher feststeht, ist, dass innerorts bald eine Zone 30 eingerichtet wird, um den Geräuschpegel zu verringern. „Die Schilder sind schon bestellt, aber noch nicht geliefert“, erklärte der Zweite Bürgermeister Christian Kaiser in der jüngsten Sitzung. Er übernahm den Vorsitz, da sich Bürgermeisterin Karina Ruf nach Kontakt zu einem an Corona Erkrankten freiwillig in Quarantäne begeben hatte. Ihr selbst gehe es aber gut, sagte Kaiser.

Zone 30 wird von allen Gablinger Gemeinderäten begrüßt

Die Zone 30 begrüßen alle Gemeinderäte, allerdings geht die Maßnahme vielen nicht weit genug. Josef Kleindienst (Grüne) zum Beispiel plädierte mit Nachdruck für eine Tonnage-Beschränkung auf der Strecke, um die Anwohner und die gemeindeeigenen Straße zu schützen. Außerdem beantragte er, das Ortschild endlich am Ende des letzten bebaubaren Grundstücks aufzustellen. Davon versprechen sich er und viele andere Gemeinderäte eine verlangsamte Geschwindigkeit bereits bei der Einfahrt nach Lützelburg. Der Antrag fand im Gemeinderat eine Mehrheit.

Von beiden Maßnahmen schien die Verwaltung bisher nicht begeistert. Ein Vertreter des Landratsamts habe dazu geraten, das Ortschild an der bisherigen Stelle zu belassen. Um zu ermitteln, ob eine Tonnage-Beschränkung tatsächlich wirksam wäre, brauche es eine qualifizierte Verkehrsbefragung, erklärte Christian Kaiser. Diese wolle die Verwaltung allerdings erst dann durchführen lassen, wenn deutlich werde, dass die Einrichtung der Zone 30 nicht ausgereicht habe. Im Gremium war das umstritten. Erwin Almer beendete den Austausch bekannter Argumente letztendlich, indem er deutlich machte: „Wir haben einen Beschlussvorschlag und fangen jetzt trotzdem wieder von vorne an.“ Die Tonnage-Beschränkung an der Peterhofstraße soll zu einem späteren Zeitpunkt wieder geprüft werden, so der letztendliche Beschluss.

