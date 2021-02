06:00 Uhr

Gablingens Gemeinderat ist bei Recyclingfirma-Plänen skeptisch

Plus Das Recyclingunternehmen Finkel aus Hirblingen will erweitern. Eine Presse für teils gesundheitsschädliche Stoffe ist geplant. Warum Gablingen davon betroffen ist.

Von Tobias Karrer

Die Planungen der Firma Finkel Recycling stehen noch ganz am Anfang. Das Unternehmen möchte sich gerne vergrößern. Auf einem Grundstück, das im Norden an das bestehende Firmengelände angrenzt, sollen eine Presse für künstliche Mineralfasern (KMF) und Lagerplätze entstehen. Diese Fasern werden als Dämmstoff in Gebäuden verwendet. Ältere KMF-Materialien gelten als krebserregend. Bisher liegt die Fima Finkel ausschließlich auf Gersthofer Flur, die Erweiterung wäre allerdings im Gablinger Gemeindegebiet geplant. Deshalb wurde die Bauvoranfrage im Gemeinderat diskutiert.

Planer Karlheinz Gaag von AU Consult aus Augsburg, Geschäftsführer Christian Finkel und Betriebsleiter Guntram Wiedemann standen dem Gremium in seiner ersten Sitzung 2021 Rede und Antwort. Der Ingenieur stellte das Projekt vor: Eine Halle und mehrere Lagerboxen sollen gebaut werden. Die Grenze zwischen Gablingen und Gersthofen würde dann mitten im Grundstück des Unternehmens verlaufen. Zwischen der Finkel GmbH und der Wohnbebauung in Gablingen liegen trotzdem mehrere Kilometer. Außerdem erklärte Gaag: "Die Zufahrt zum Betrieb läuft komplett über Gersthofer Flur, deshalb hatten Sie mit Finkel Recycling bisher auch nicht zu tun.“ Das Landratsamt stehe dem Projekt positiv gegenüber. Das bestätigten auch Bürgermeisterin Karina Ruf und Bauamtsleiterin Helga Kraus.

Grundsätzlich in geschlossenen Plastiksäcken angeliefert

Um die Bedenken der Gemeinderäte schon in seinem Vortrag zu zerstreuen, ging Gaag auf den Umgang mit KMF-Abfällen ein. Die lungengängigen Stoffe – Beispiele sind Glas- oder Steinwolle – würden grundsätzlich in verschlossenen Plastiksäcken angeliefert und dann in einer geschlossenen Halle verpresst. Am Ende kommen in Plastik gewickelte Ballen heraus, die ungefähr zehnmal weniger Platz brauchen als vorher. Auch bei der Lagerung werde auf Sicherheit geachtet. Die Boxen sind überdacht und der Boden versiegelt, damit keine gefährlichen Stoffe ins Erdreich eindringen können. Die Firma will nur so viel KMF-Abfälle zur Verpressung annehmen, wie sie auch an die Mülldeponie Augsburg-Nord weitergeben kann.

Außerdem macht Finkel den zuständigen Behörden ein Angebot: Der Boden des Firmengeländes ist mit Schadstoffen belastet. Einer der Vorgänger der Firma habe hier Ende der 90er-Jahre einen "klassischen Mineralölschaden“ verursacht, wie Karlheinz Gaag beschrieb. Schon 2005 habe Finkel dem Landkreis ein Sanierungskonzept vorgelegt, damals habe sich die Behörde aber für ein Grundwassermonitoring entschieden. Das Ergebnis: Die Schadstoffe sind bis heute nicht von selbst verschwunden.

Material aus Gablingen soll Platz auf der Deponie Augsburg-Nord sparen

Die Verantwortlichen der Firma betonen auch die Nachhaltigkeit einer KMF-Presse im Landkreis Augsburg. Durch das Verfahren könne man wertvollen Platz auf der Deponie Augsburg-Nord sparen, die ihre Kapazitäten bald erreicht hat. Betriebsleiter Guntram Wiedemann sprach vom "Mülltourismus“ als eines der wichtigsten Themen in seiner Branche. Teilweise würden besondere Abfälle Hunderte Kilometer weit transportiert, um verarbeitet oder gelagert zu werden. Die Presse auf Gablinger Flur könnte Abhilfe schaffen und Kosten sparen.

Trotz der Bemühungen der Verantwortlichen schienen die Gemeinderäte nur zum Teil überzeugt. Martin Uhl (CSU) zum Beispiel fragte: "Muss das bei uns passieren, wenn zwischen hier und Nürnberg sonst niemand dazu bereit ist?“ Außerdem zweifelte er am Bodensanierungskonzept der Firma. Es klinge für ihn, als würden die Altlasten im Boden belassen und schlicht versiegelt. Geschäftsführer Christian Finkel entgegnete, dass belastete "Hotspots“ auf dem Gelände aufgebaggert und entsorgt würden. Erst danach werde die Fläche versiegelt, damit versickerndes Wasser die Schadstoffe nicht weiter ins Grundwasser schwemmt und die Ölrückstände auf natürlichem Wege verrotten können.

150 Betriebsstunden im Jahr

Thomas Wittmann (CSM) wollte wissen, ob die in der Präsentation angegebenen 150 Betriebsstunden im Jahr tatsächlich stimmen würden. Guntram Wiedemann erklärte, dass die Basis der Berechnung das Aufkommen von KMF-Abfällen in der Deponie Augsburg-Nord seien. Man würde in Hirblingen keine Abfälle "zum Beispiel aus München“ annehmen. Die Präsentation und Offenheit des Unternehmens wurden auch gelobt. Exemplarisch betonte zum Beispiel Werner Kapfer (Grüne). "Das ist weiterhin ein kritisches Material mit klarer Gesundheits- und Umweltrelevanz.“ Er sei nach dem Vortrag aber "beruhigter“. Es gehe in die richtige Richtung. Kapfer plädierte aber dafür, sich nicht auf einen Deal einzulassen, der die Entsorgung des mit Ölrückständen belasteten Bodens mit einer Zustimmung zu den Planungen verknüpft. Kämmerer Roland Wegner fragte: "Wie schaut es denn mit dem Thema Gewerbesteuer aus?“ Geschäftsführer Christian Finkel erklärte, dass man für die Anlagen auf Gablinger Flur eine gesonderte GmbH gründen werde. "Das heißt, wir bekommen die Gewerbesteuer“, freute sich Karina Ruf. Abschließend bot Finkel den Gemeinderäten an, ihn jederzeit zu kontaktieren.

