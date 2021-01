13.01.2021

Gablinger Bayern-Fans beschenken wieder krebskranke Kinder

Das Engagement der Gablinger Bayern-Fans ist trotz Corona ungebrochen. Auch über die Spendenbereitschaft für krebskranke Kinder freute sich der Ehrenpräsident Rudi Tausend.

So verrückt das Jahr 2020 auch gewesen sein mag - für Fans des FC Bayern in besonderem Maße -, den Jahresausklang wünschen sich viele Menschen dann doch ganz traditionell. Normalerweise würden sich auch in diesem Jahr wieder die Präsidiumsmitglieder des Bayern-Fanclubs Red-White Glammhogga auf den Weg machen und Unternehmen, aber auch Privatpersonen um Spenden für die große Tombola zugunsten krebskranker Kinder bitten.

Der Grundgedanke ist seit 17 Jahren, Menschen, vor allem jedoch Kindern in unserer Region zu signalisieren, sie sind nicht vergessen und allein. "Wenn wir den Kindern dadurch ihren schweren Weg bis zu einer möglichen Heilung leichter machen können, ist schon viel gewonnen", so Ehrenpräsident Rudi Tausend. Eine schwere Erkrankung wie Krebs verändert das ganze Leben. Ängste und Sorgen, lange Krankenhausaufenthalte, die Abwesenheit von zu Hause und dem gewohnten Umfeld, nicht mehr mit den Eltern, Geschwistern und Freunden spielen zu können – all das hinterlässt körperliche und seelische Spuren. Daneben sind die Geschwisterkinder in ganz eigener Weise enormen Belastungen ausgesetzt.

Mitglieder des Gablinger Vereins sammeln Obolus

Nachdem die diesjährige Nikolausfeier wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, verzichtete man auch seitens des Clubs in diesen schwierigen Zeiten darauf, treue Sponsoren zu kontaktieren. Dies hinderte jedoch viele Mitglieder des Fanclubs nicht, trotzdem einen Obolus für die Betroffenen zu sammeln. Zwei, auf die man sich seit vielen Jahren immer verlassen konnte, sind Rafael "Rafi" Czempik und Dietmar "Ditsch" Hasler. Sie gehen auf ihre Arbeitskollegen zu, erzählen von den Beweggründen und dem sozialen Engagement des Fanclubs und treffen auf offene Ohren. Dies beweist einmal mehr die Höhe der Spendensumme, die dieses Mal deutlich die Grenze einer Einzelspende überschritt. "Bayern-Rudi" nahm die stolze Summe von 1.201 Euro von den beiden Fanclub-Mitgliedern im Bayern-Dress in Empfang. Das traditionelle "Schnäpsle" fürs "Christbaumloben" schmeckte allen danach umso besser.

Bereits im Oktober wurde aufgrund der Corona-Situation von der Uniklinik Augsburg beschlossen, dass bis auf Weiteres alle externen Mitarbeiter - wie Klinik-Clowns – nicht mehr auf Station kommen dürfen. Nachdem also die Kinder nicht mehr besucht und somit auch nicht mehr auf diesem Weg beschenkt werden konnten, überlegte man sich beim Fanclub eine Alternative: Als Ersatz wurde nun das Christkind vom Fanclub verstärkt mit Weihnachtspaketen auf den Weg geschickt. (AL)

