vor 8 Min.

Gablinger müssen mehr fürs Wasser zahlen

Bauarbeiten an der Kläranlage sind für die deutliche Anhebung verantwortlich. Es gibt einen Großabnehmer. Auch bei Bestattungskosten ändert sich etwas

Von Tobias Karrer

Alle vier Jahre muss auch die Gemeinde Gablingen die Kosten für die Wasser Ver- und Entsorgung neu berechnen lassen. Das Ergebnis der Globalkalkulation wurde im Gemeinderat vorgestellt und beschlossen. Vor allem das Abwasser wird teurer, was Bürgermeister Karl Hörmann auf Sanierung und Teilneubau der Kläranlage zurückführt.

Ab dem kommenden Jahr wird der Kubikmeter Frischwasser 1,81 Euro kosten. Das entspricht einem Anstieg der Gebühren um 41 Cent im Vergleich zur aktuell noch gültigen Satzung. Eine gute Nachricht hat Hörmann allerdings für Bauherren und Grundstücksbesitzer in Gablingen. Der Beitrag pro Quadratmeter Grundstücksfläche fällt um elf auf insgesamt 82 Cent. Auch der Geschossflächenbeitrag sinkt auf 4,34 Euro pro Quadratmeter. Dieser Beitrag werde allerdings nur fällig, wenn ein Grundbesitzer neu baut oder seine Immobilie erweitert.

Brisanter sind die Kosten für das Abwasser. Vor allem der Preis pro Kubikmeter Abwasser steigt im kommenden Jahr deutlich an. Bisher liegt der Betrag bei 2,36 Euro, in der neuen Satzung sind jetzt 3,29 Euro verankert. „Ein Haushalt mit normalem Wasserverbrauch kommt damit auf etwa 40 Euro Mehrkosten im Jahr“, so der Bürgermeister.

Auch die Beiträge in der Entwässerungssatzung steigen: Von 1,36 auf 1,41 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und von 17,33 auf 17,80 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche. Hauptgrund für die Verteuerung des Abwassers ist laut Karl Hörmann die kostenintensive Sanierung und Erweiterung der Kläranlage. Insgesamt seien 6,7 Millionen Euro in die Berechnung der neuen Gebühren eingeflossen.

Dazu sagt Bürgermeister Hörmann: „Hätten wir das über Ausbaubeiträge finanziert, wäre auf jeden Haushalt eine Zahlung von mehreren Tausend Euro zugekommen.“ Auch deshalb habe sich der Gemeinderat entschieden, eher die Gebühren entsprechend anzuheben. „Das Ansinnen des Gremiums war es, die Belastung für die Bürger auf mehrere Jahre zu verteilen“, sagt Hörmann. Für 15 bis 20 Prozent des Wasserverbrauchs in Gablingen sei außerdem die Justizvollzugsanstalt verantwortlich. Über die Anhebung der Gebühren werde auch sie in entsprechendem Maße belastet.

Der Bürgermeister betont, dass Gebühren und Beiträge im Zusammenhang mit der Wasserversorgung „kostenrechnende“ Einnahmen seien. Was bei der Kalkulation herauskommt, muss auch abgerechnet werden.

Ähnlich funktioniert die Abrechnung der Kosten für das Bestattungswesen. Auch hier musste die Gemeinde nach vier Jahren neu ausschreiben, allerdings habe sich laut Bürgermeister nicht viel verändert. Derselbe Bestatter wie davor habe die Ausschreibung für sich gewinnen können und die Gebührensätze würden sich nur marginal verändern. Die Satzung werde nun angepasst und im Gemeindeanzeiger veröffentlicht. (Symbolfoto: Ulrich Weigel)

