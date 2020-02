Gablinger sollen über die Gestaltung ihrer Ortsmitte entscheiden 

Plus Soll die Gemeinde selber bauen oder an einen Investor verkaufen? Der Gemeinderat setzt der Frage der Freien Wähler eine eigene entgegen. So sieht sie aus.

Fast genauso lang wie in Gersthofen: Seit rund zehn Jahren klafft mitten in Gablingen ein Loch. Ebenso lange wird darum gerungen, welche Bebauung das Grundstück im Ortszentrum, auf dem sich früher der „Reinschhof“ befand, künftig prägen soll.

Weil sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür entschieden hat, das Areal nun an einen privaten Investor zu veräußern, haben die Freien Wähler ein Bürgerbegehren gestartet, welches sich gegen den Verkauf richtet. Der betreffende Bürgerentscheid soll voraussichtlich am Sonntag, 26. April, stattfinden. Da diese Abstimmung aber den Zielen des Gemeinderats entgegensteht, hat nun seinerseits der Gemeinderat ein Ratsbegehren angestoßen.

„Zuschussmöglichkeiten gehen dadurch verloren“

„Kein Verkauf des Grundstücks im Ortszentrum Gablingen an einen Investor“ ist das Ziel des Bürgerbegehrens der Freien Wähler. Die Gablinger Wähler sollen über folgende Frage abstimmen: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Gablingen das im Ortszentrum gelegene Grundstück an der Grünholderstraße/Batzenhofer Straße Flurnummern 107/10, 109 TF, 109/2, 130 der Gemarkung Gablingen in eigener Verantwortung bebaut, statt an einen Investor zu veräußern?“ Begründet wird esunteranderem, dass durch den Verkauf „die einmalige Möglichkeit für ein sozialgerechtes Wohnen stark eingeschränkt wird, Zuschussmöglichkeiten gehen dadurch verloren“.

Das Ortszentrum solle eigentlich an Attraktivität gewinnen und zum Zweck einer dauerhaften Daseinsfürsorge für die Bedürfnisse der Bürger sein, so die Argumentation der Initiatoren. „Um einkommensorientiertes Wohnen zu gewährleisten und Förderungen in Anspruch nehmen zu können, sollte die Gemeinde selbst als Bauherr auftreten.“ Weil das Bürgerbegehren formal zulässig war, musste der Gemeinderat, wie berichtet, zustimmen.

Doch das Gremium wollte „die letzten zehn Jahre Arbeit nicht in der Landschaft stehen lassen“. Deswegen initiierte es ein eigenes Ratsbegehren „In der Ortsmitte zeitnah Wohnraum schaffen“, welches den Wählern ebenfalls am 26. April zur Abstimmung vorgelegt werden soll.

Gablingen ist Eigentümerin einer Fläche von 9261 Quadratmetern

Hier lautet die Frage: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Gablingen einen Teil von bis zu 60 Prozent der gemeindeeigenen Fläche östlich der Batzenhofer Straße in der Ortsmitte an Unternehmen zur zeitnahen Schaffung von barrierefreien Wohnungen veräußert und dabei mindestens einen Preis erzielt, der vom Gutachterausschuss des Landkreises Augsburg als angemessen beurteilt wird?“ Die Gemeinde Gablingen ist Eigentümerin einer Fläche von 9261 Quadratmetern in der Ortsmitte südlich der Grünholderstraße und östlich der Batzenhofer Straße, heißt es in der Begründung für das Begehren.

Zur zeitnahen Deckung des Wohnbedarfs in Gablingen sollen auf einer Teilfläche von circa 60 Prozent des Ortszentrums Wohnungen entstehen. Die Restflächen seien für Gemeinnutzungen, zum Beispiel öffentliche Versammlungsfläche mit Maibaum, Bürgersaal, Geschäftshaus, Spielplatz unter anderem vorgesehen.

40 barrierefreie Wohnungen unterschiedlicher Größe

Auf der Wohnbaufläche sollen der Argumentation des Gemeinderats zufolge circa 40 barrierefreie Wohnungen unterschiedlicher Größe gebaut und zunächst ortsnah angeboten werden. „Diese Anzahl an Wohnungen hat eine Investition im niedrigen zweistelligen Millionenbereich zur Folge“, heißt es weiter. Die Voraussetzungen zum Bau einer Wohnanlage in dieser Größenordnung kann die Gemeinde allerdings in absehbarer Zeit sowohl in fachlicher, personeller und finanzieller Hinsicht nicht erfüllen. „Deshalb kann der überwiegende Teil der Investition nur im Zusammenwirken mit entsprechenden Unternehmen/Genossenschaften bewältigt werden.

Im Übrigen verweist der Gemeinderatsbeschluss auf Artikel 87 der Gemeindeordnung, wonach die Gemeinde kein Bauträgergeschäft übernehmen darf. „Den Erlös aus dem Verkauf der Teilfläche soll die Gemeinde für die Entwicklung der Restfläche verwenden.“

Beide Fragestellungen sind beschlossen und sollen den Bürgern am Sonntag, 26. April, zur Abstimmung vorgelegt werden. Sollten beide Begehren gleichauf liegen, muss eine Stichfrage entscheiden, welches nun erfolgreich ist. Über diese Stichfrage entscheidet der Gemeinderat bei seiner nächsten Sitzung. Diese beginnt am Dienstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Gablingen.

