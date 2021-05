vor 38 Min.

Gablinger zeigen wenig Interesse am Ausbau des Glasfasernetzes

Plus Glasfasernetz in Gablingen? Zwei Unternehmen prüfen im Moment das Interesse. 40 Prozent der Haushalte sollten sich beteiligen, bisher sieht es nicht gut aus.

Von Tobias Karrer

Seit Monaten geht es beim Thema Glasfaserausbau in Gablingen hin und her. Erst kam die Deutsche Glasfaser und bot einen Ausbau auf eigene Kosten an, sollten 40 Prozent der Haushalte einem Anschluss buchen. Danach folgte die Telekom mit einem Ausbauangebot, das der Konzern dann in öffentlicher Gemeinderatssitzung mit Verweis auf bereits verfügbare Bandbreiten wieder zurückzog. Der Ärger im Gremium war groß, die Bürger verunsichert, und jetzt steht mangels Interesses gar der Ausbau auf der Kippe - dieser Eindruck entstand jedenfalls in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

