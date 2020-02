vor 42 Min.

Gankino Circus in Ellgau: Musiker außer Rand und Band

Ralf Wieland (liegend) und Simon Schorndanner von "Gankino Circus" zeigten in einer akrobatischen Nummer den "Fränkischen Flieger".

Die Mitglieder der Band „Gankino Circus“ lernten ihr Handwerk auf den Straßen zwischen Bamberg und Belgrad.

Von Rosmarie Gumpp

Mit ihrem Programm „Die Letzten ihrer Art“ fackelten die fränkischen Ausnahmekünstler von „Gankino Circus“ auf der Bühne ein furioses Feuerwerk ab. Da wechselten sich rasante Melodien, schräger Humor und charmanter Unfug ab, ein Genre, das die Vier erfanden und zum Kult erhoben.

KULTURinELLgau by Musikverein Ellgau e.V. war der Gastgeber dieses besonderen Abends im Gasthaus „Zum Floß“. Christine Gumpp organisiert seit mehreren Jahren und mit viel Herzblut einmal jährlich dieses kulturelle Event für die Lechgemeinde. Gankino Circus setzt sich aus den Musikern Ralf Wieland (Gitarre, Gesang), Simon Schorndanner (Klarinette, Saxophon, Gesang), Maximilian Eder (Akkordeon, Gesang) und Johannes Sens (Schlagzeug, Percussion, Trompete, Gesang) zusammen.

Der Bandname leitet sich vom bulgarischen Tanz Gankino ab, denn einige Zeit lebte die Gruppe in Bulgarien.

Gankino Circus spielen Musik aus ihrer fränkischen Heimat

Gankino Circus spielen leidenschaftlich Musik aus ihrer fränkischen Heimat. Dies ist der Ort Dietenhofen in Mittelfranken bei Ansbach. Und zu gerne erzählen sie aus ihrer Zeit im Gasthaus, vom Wirt, der über seinem Weißbierglas selig „einschlafen“ durfte und von ihrer fränkischen Mentalität. Sie erzählen aber bei ihren Auftritten auch aus der Heimat anderer Menschen, denn das Musikerhandwerk erlernte die Gruppe auf den Straßen zwischen Belgrad und Bamberg.

Mittlerweile sind Gankino Circus ein fester Bestandteil der deutschen Kleinkunst- und Musikszene und ein gern gesehener Gast auf Theater- und Festivalbühnen in ganz Europa. „Wir spielen Lieder aus Westmittelfranken“, erzählten sie ihrem begeisterten Ellgauer Publikum. Dies taten sie virtuos, in einem höllischen Tempo und immer am Rande des Wahnsinns, inspiriert von Liedern, die auf fränkischen Kirchweihfesten oder im Wirtshaus gesungen werden.

Publikum in Ellgau geriet teilweise außer Rand und Band

Viele der selbst gedichteten und komponierten Lieder erzeugten eine Lachsalve nach der anderen und wurden von den Zuschauern begeistert beklatscht. Auch das Publikum geriet teilweise außer Rand und Band. Die Mischung aus Polka, Balkan-Beat, Punk und Jazz ist ein absolutes einmaliges Merkmal dieser Gruppe. Als Moderator haute Ralf Wieland immer wieder Kalauer heraus, Simon Schorndanner erwies sich als begnadeter Klarinettist und Saxophonist, Maximilian Eder gefiel als hervorragender Akkordeonspieler, der auch einen geglückten Soloauftritt inszenierte und Strahlemann Johannes Sens begeisterte mit seinem Schlagzeug.

Viel Applaus gab es auch für den fränkischen Flieger, den Ralf Wieland und Simon Schorndanner vorführten: Auf den Beinen von Ralf Wieland hochgehalten spielte Simon Schorndanner ein Klarinettensolo. Selbst verfasst war auch der Beitrag „Hat sich denn der Wirt erhängt, weil er uns kei Bier eischenkt?“

Brillantes Spektakel aus Musik, Gesang und Klamauk

Das Publikum war mehr als begeistert von den fränkischen Jungs, die es verstanden, eine Wahnsinnsstimmung in den Saal der Gaststätte zu bringen. Für einen besonderen Augenblick sorgte Gitarrist Ralf Wieland als er mit einer laufenden Bohrmaschine aufzeigte, wie dadurch einer Gitarre griechische Musiklaute entlockt werden können.

Nach über zwei Stunden neigte sich ein verrücktes, brillantes Spektakel aus Musik, Gesang und Klamauk dem Ende entgegen. Stehender Applaus veranlasste die Band zu mehreren Zugaben.

