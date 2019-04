Ganz schön clever, der Hase

Es gibt ihn also doch, den Osterhasen. Er sieht nur ganz anders aus als gedacht.

Mit rosa Fell und weißen Ohren ist er der Polizei ins Netz gegangen. Er saß auf einem Motorrad und überholte ein schwarzes Auto. Die Beamten staunten bestimmt nicht schlecht. Der Osterhase fährt Motorrad?

Nun muss man wissen: Auch ein paar der berühmten Kollegen des Osterhasen sind schon lange nicht mehr zu Fuß unterwegs. Der Weihnachtsmann? Jedes Kind kennt den alten Mann mit Rauschebart, der mit seinem Schlitten durch die Luft fliegt. Mit einer Menge Geschenken im Gepäck und vielen Rentieren vorneweg. Anders wäre seine Arbeit wohl auch gar nicht zu schaffen.

Gut, das Christkind mit seinem Engelsflügeln braucht wohl wirklich kein Gefährt. Auch die Zahnfee fliegt einfach von Bettkissen zu Bettkissen. Der Nikolaus könnte sich da vielleicht noch etwas abschauen. Er soll ja – altmodisch wir er nun mal ist – immer noch zu Fuß unterwegs sein. Und Knecht Ruprecht muss auch noch das Gepäck schleppen.

Der Osterhase ist den beiden offenbar weit voraus. Mit seinem Motorrad ist er nicht nur schnell unterwegs, er kommt auch an entlegene Ostereierverstecke. Ganz schön clever.

