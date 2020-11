vor 18 Min.

Garage brennt nachts in Schlipsheim

In Schlipsheim. brannte eine Garage lichterloh.

Kurz vor 5 Uhr morgens wurden am Sonntag die Feuerwehren in und um Schlipsheim alarmiert. Eine Garage neben einer Wohnanlage stand lichterloh in Flammen.

Von Angela David

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Schlipsheim, Hainhofen, Neusäß und Biburg brannte die Garage bereits in voller Ausdehnung und drohte auf angrenzende Gebäude überzugreifen. Wie die Feuerwehr Neusäß mitteilt, konnte durch die Löscharbeiten von zwei Seiten ein vollständiger Übergriff der Flammen verhindert werden.

Kripo hat die Ermittlungen übernommen

Nach etwa einer Stunde war der Brand gelöscht. Durch die große Hitze waren aber umfangreiche Nachlöscharbeiten an den angrenzenden Gebäuden nötig. Vor Ort habe es noch keine Erkenntnisse zur Brandursache gegeben, sagte Christian Kannler, Kommandant der Neusässer Feuerwehr gegenüber unserer Zeitung. Wie die Polizei mitteilte, hat die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen übernommen.

