Gartenbauverein verdoppelt die Blühflächen

Vor dem Blühen kommt die Arbeit: Heinz Bauer (links) und Wolfgang Schalk richten das Feld für die Ansaat her.

2700 Quadratmeter werden dank einiger Spenden in Gessertshausen naturnah angelegt

Von Marcus Angele

Nicht nur reden, sondern auch anpacken und mit gutem Beispiel vorangehen: Der Gartenbauverein Gessertshausen hat jetzt mit großzügiger Unterstützung von drei Landwirten und Erdbeerbauer Josef Kraus in Gessertshausen, Oberschönenfeld, Döpshofen, Deubach und Margertshausen großflächige Blühfelder für Bienen und andere nützliche Insekten bestellt.

Der Gartenbauverein Gessertshausen ist bereits seit vielen Jahren aktiv dabei, mit seinem Engagement und Wissen zum Erhalt der heimischen Flora und Fauna beizutragen. So legen sie bereits seit Jahren im gesamten Gemeindegebiet Blühwiesen an. In diesem Jahr konnten sie mit Unterstützung der Landwirte Josef Schmid, Christian Fendt und Werner Pux das Blühflächenangebot sogar verdoppeln.

Obstbauer Josef Kraus aus Gessertshausen spendete dazu den Samen für die insgesamt 1500 Quadratmeter. Diese Aktion hat schließlich weitere Hobbygärtner inspiriert und so konnte der Gartenbauverein noch einmal Blühflächensamen für weitere 1200 Quadratmeter an Besitzer privater Gärten vermitteln. Außerdem wird der Gartenbauverein in den kommenden Wochen und Monaten seine bepflanzten Flächen, wo noch notwendig, mit Insektenhotels ergänzen.

Kritisch sehen die Gartler allerdings die Geschäftsidee, großflächig Patenschaften für Blumenwiesen zu verkaufen, ohne gleichzeitig Nist- und Überwinterungshilfen anzubieten. Wildbienen und andere bestäubende Insekten haben einen Flugradius von wenigen hundert Metern. Deshalb sei es besser, kleinräumige Nahrungsangebote in geringen Abständen anzubieten. Hausgärten hätten hier die richtige Struktur und bieten in der Regel auch die Voraussetzung für Eiablage und Verpuppung der Insekten.

Vorsitzender Hubert Wiedemann ist von der Bedeutung der Arbeit für die heimische Natur überzeugt: „Wenn unsere Wissenschaftler richtig liegen und das Insektenaufkommen ein Indikator für die Balance unserer Ökosysteme ist, können wir somit auch indirekt unsere heimische Vogel- und Kleintierwelt unterstützen.“ Sein Vorstandskollege Gebhard Singl fügt abschließend noch hinzu: „Jeder kann für unsere Natur ohne großen Aufwand seinen Beitrag leisten. Meist reichen Rechen, Schubkarren und Spaten aus. Dazu noch den richtigen Blumensamen und fertig.“ Falsch machen könne man eigentlich kaum was – die Natur sei robust und verzeihe vieles. „Nur das Gießen darf man nicht vergessen.“

