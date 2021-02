vor 33 Min.

Gartencenter und Baumärkte sind für die Wiedereröffnung gerüstet

Ab Montag kann in den Gärtnereien wieder eingekauft werden..

Plus Die Mitarbeiter der Gartencenter haben am Wochenende fleißig gearbeitet, um das Sortiment für die Kunden herzurichten. Warum manches erst nach und nach eintreffen wird.

Von Angela David

Wird es bereits am Montag zu einem Ansturm auf die Gärtnereien, Blumenhändler und Baumärkte geben? Thomas Haag, Betriebsleiter der Gärtnerei Wörner mit Hauptsitz in Diedorf-Vogelsang, ist sich nicht sicher: "Das Interesse und die Sehnsucht nach Gartenarbeit ist jedenfalls groß, es kommen jetzt schon Anrufe mit Nachfragen, ob es dieses oder jenes schon geben wird", berichtet Haag am Wochenende. Die ganze Mannschaft habe bei Wörner fleißig gearbeitet, um alles für die Wiedereröffnung nach dem zehnwöchigen Lockdown vorzubereiten und die Ware einzuräumen.

Supermärkte haben bereits viele Blumen verkauft

Dabei war es für die Branche nicht einfach, mit nur fünf Tagen Vorbereitung seit der Ankündigung der bayerischen Staatsregierung die nötigen Pflanzen zu ordern. "Es herrschen chaotische Bedingungen in den Anbaugebieten", berichtet der Betriebsleiter, da plötzlich alle gleichzeitig viel Ware bestellen, die meisten Frühlingsblüher aber bereits an den Lebensmittel-Einzelhandel verkauft wurden. "Da waren zunächst viele Klassiker wie Primeln, Tulpen und Narzissen knapp." Die Lage werde sich aber im Laufe der Woche regulieren, da täglich Ware ankommt.

"Das warme Wetter der vorigen Woche hat bei den Leuten große Lust aufs Gärtnern ausgelöst", meint Thomas Haag. Manche würden sogar schon nach Gemüsepflanzen fragen, obwohl das eigentlich noch um Wochen zu früh sei. Es scheint, als ob manche fast einen erneuten Lockdown fürchten und meinen, sich nun eindecken zu müssen, vermutet Haag. Wenn die Gärtnereien und Baumärkte heute wieder öffnen, gelten die üblichen Hygienevorschriften mit Maskenpflicht und Anstandsregeln wie immer.





