vor 48 Min.

Gartenhütte in Steinekirch brennt komplett nieder

Gerade noch rechtzeitig bemerkt ein Anwohner in Steinekirch das Feuer. Er reagiert sofort und klingelt seinen Nachbarn aus dem Bett.

Ein aufmerksamer Anwohner hat am Montag in Steinekirch bei einem Brand Schlimmeres verhindern können. Der Mann hörte um 6.40 Uhr in der Gänsangerstraße plötzlich ein Knistern in der Nähe. Als er genauer hinsah, bemerkte er, dass die Gartenhütte des Nachbars in Flammen steht.

Der Anwohner klingelte seinen Nachbarn sofort aus dem Bett und zusammen versuchten sie das Feuer zu löschen. Dank des schnellen Einsatzes konnte so verhindert werden, das die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Die inzwischen herbeigerufene Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten, das Gartenhaus brannte jedoch komplett nieder.

In der Gartenhütte selbst waren Holz und Holzschnitzel gelagert. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Zusmarshausen, Steinekirch und Gabelbach mit insgesamt 40 Mann. Verletzt wurde niemand. Der Brandschaden und die Brandursache werden derzeit ermittelt. (thia)

Themen folgen