18.07.2019

Gartler bauen ein Insektenhotel

Nistquelle steht im Pfarrgarten von St. Adelgundis und schafft Lebensraum

„Anhausen braucht ein Insektenhotel!“: Diesen Beschluss fasste der Vorstand des Gartenbauvereins Anhausen, als er sich mit der Situation der heimischen Insekten im eigenen Dorf befasste. So wurde vor Kurzem ein ganz besonderes Hotel im Pfarrgarten der St.-Adelgundis-Kirche in Anhausen „eröffnet“.

Die Mitglieder des Gartenbauvereins in dem Diedorfer Ortsteil sammelten und bearbeiteten laut Pressemitteilung für das Insektenhotel die vielfältigsten Materialien wie Holz, Schilf, Ton und Stroh. So entstand in geselliger Zusammenarbeit ein Haus für die kleinen Nützlinge. Im Pfarrgarten von St. Adelgundis wurde es sodann an einem windstillen Platz angebracht und optimal nach Süden ausgerichtet. Das Insektenhotel ist nun für jeden zugänglich, der Lust hat, die Insekten beim Ein- und Ausfliegen zu beobachten. Insekten tragen entscheidend zum natürlichen Gleichgewicht der Umwelt bei, indem sie Pflanzen bestäuben und Schädlinge fressen. Nicht zuletzt dienen sie selbst als Futterquelle für andere Tiere. Eine Nist- und Überwinterungshilfe bietet eine wertvolle Alternative zu den immer knapper werdenden natürlichen Lebensräumen der Insekten. (AL)

