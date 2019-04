vor 23 Min.

Gartler ehren langjährige Mitglieder

Der Gartenbauverein in Welden blickt auf ein gutes Jahr zurück. Verleihservice wird gut angenommen

Der Gartenbauverein in Welden zog bei seiner Jahreshauptversammlung Bilanz. In seinem Rechenschaftsbericht berichtete der Vorsitzende Josef Berchtold von einem guten Jahr 2018. Ende des Jahres waren 509 Personen Mitglied im Verein. Davon sind 53 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren. Im Jahresrückblick wurde von Vorträgen, der Orchideenumtopfaktion, einem Baumschnittkurs, Bastelabend oder einem Weidenflechtkurs berichtet. Der Vereinsausflug führte nach Würzburg zur Landesgartenschau. Auch der Besuch der Augsburger Puppenkiste oder eine Theateraufführung des Ellgauer Gartenbauvereins gehörte zum Programm. Die Teilnahme am Marktfest mit Quiz und Weinprobe gehört auch jedes Jahr dazu. Der gesamte Erlös des Apfelfestes wurde an die Weldener Kindergärten gespendet. Auch beim Weldener Weihnachtsmarkt ist der Gartenbauverein dabei. Ein besonderer Service des Vereins ist das Verleihen von Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Gartenarbeit. Der Verein wird das Geräteangebot weiter ergänzen, soweit eine größere Nachfrage besteht.

Über eine erfolgreiche Jugendarbeit mit der Gruppe Gänseblümchen konnten Anne Petruck und Anja Wagner mit ihren Helferinnen berichten. Von einem gesunden Kassenstand sprach Katharina Conrad, die den Bericht dafür abgab. In seinem Grußwort würdigte der Zweite Bürgermeister Gerhard Groß die Arbeit des Gartenbauvereins als einen guten Beitrag im Bereich der Marktgemeinde Welden. Grußworte vom Kreisverband überbrachte Beirat Walter Waibel. Vorsitzender Berchtold bedankte sich bei der Gemeinde und beim Kreisverband für die Unterstützung. Anschließend wurden mehrere Mitglieder für langjährige Mitgliedschaften geehrt. Danach wurden von der Familie Pescke drei kurze 3-D-Filme vorgeführt. (AL)

