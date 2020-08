vor 2 Min.

Gartler trotzen Corona

Margot Hansen, Martina Hillenbrand und Vorstand Günter Wünsch (von links) hoffen, dass sich alle bei der diesjährigen Obst- und Mostsaison an die Corona-Schutz- und -Hygienevorkehrungen halten.

Herbertshofer starten in die Mostsaison

Von Peter Heider

„Wir lassen uns nicht unterkriegen, es wäre schade um das schöne Obst“, erklären der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Herbertshofen Günter Wünsch und seine Vorstandskolleginnen Martina Hillenbrand und Margot Hansen. Daher werde am Samstag, 22. August, im Vereinsheim an der Jahnstraße 1 die Obstsaft- und Mostsaison eröffnet.

Nach Aussagen von Gartenexperten fällt die Obsternte sehr gut aus, was eine große Menge Safterzeugnisse verspricht. Natürlich, so Wünsch, müssten sich alle Anlieferer sowie Helfer an das Schutz- und Hygienekonzept halten.

Abstand, Mund-und-Nasen-Schutz tragen und Handhygiene seien selbstverständlich. Aufgrund der Corona-Krise findet erstmals keine Flaschenabfüllung statt.

Ebenfalls wird es für Besucher, Gäste und Obstanlieferer keine Führung durch das Vereinsheim geben.

Der erste Aktionstag findet am Samstag, 22. August, ab 8 Uhr im Gartlerheim statt. Nach Aussagen der Verantwortlichen muss das angelieferte Obst an der Eingangstüre abgegeben werden.

Anlieferer haben keinen Zutritt in den Verarbeitungsraum, Einlass ist nur Mitarbeitern gestattet. Die Anmeldung für die Obstverarbeitungen ist ab Montag, 17. August, jeweils montags bis freitags bis zum Saisonabschluss Ende Oktober jeweils von 17 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 08271/ 40555 möglich.

