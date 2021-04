vor 19 Min.

Gasanschluss: Biberbach ist brennend interessiert

Start in die Erdgasversorgung: Bürgermeister Wolfgang Jarasch (links) und Unternehmenssprecher Markus Last entzünden die symbolische Gasflamme im Schulhof.

Plus Heizen mit Gas ist an sich ein alter Hut. Doch in Biberbach kommt eine zukunftsträchtige Technologie hinzu: schnelles Internet.

Von Sonja Diller

Biberbach ist die 200. Kommune in Bayerisch-Schwaben, die ans Netz von Erdgas Schwaben angeschlossen wurde. Das ist ein „Vergelts Gott“ wert, fand nicht nur Pfarrer Ulrich Lindl, der über das Projekt für’s Gemeinwohl den Segen sprach. Für Biberbach erfülle sich mit der Erschließung ein lang gehegter Wunsch, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Am Beginn der Überlegungen stand ein gemeindeeigenes Energienetz um kommunale Liegenschaften zentral versorgen zu können. Schnell habe sich gezeigt, dass so ein Projekt aus eigener Kraft nicht umsetzbar sei. In Zusammenarbeit mit dem Energieversorger sei nun die Kombination von günstiger Energieversorgung und zukunftsweisender Infrastruktur durch die gleichzeitige Verlegung der Leerrohre für die Breitbandversorgung der Haushalte gelungen.

