Gasflasche explodiert: Mehrere Leichtverletzte nach Brand in Meitingen

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Brand in Meitingen ausrücken.

Die Gasflasche eines Wärmepilzes auf einer Terrasse in Meitingen explodiert. Mehrere Gegenstände fangen Feuer. Vier Menschen werden verletzt.

Zu einem Brand ist es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in Meitingen gekommen. Auslöser war laut Polizei die Explosion einer Gasflasche, die an einen Wärmepilz angeschlossen war. Die Explosion ereignete sich auf der Terrasse eines Anwesens in Meitingen. Laut Polizei befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen auf der Terrasse.

Mehrere Gegenstände fingen nach der Explosion Feuer. Ein Nachbar eilte mit einem Handfeuerlöscher zu Hilfe, mit welchem der Hausbesitzer den Brand größtenteils löschen konnte. Die eintreffende Feuerwehr Meitingen musste nur noch Nachlöscharbeiten übernehmen.

Vier Menschen nach Explosion in Meitingen leicht verletzt

Der Hausbesitzer erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verbrennungen an den Armen und eine Rauchvergiftung. Zudem erlitten noch drei weitere Anwohner aus dem Haus leichte Rauchvergiftungen. Teilweise mussten die Geschädigten in der Uniklinik Augsburg behandelt werden.

Der Sachschaden an der Terrasse wird von der Polizei auf etwa 5000 Euro geschätzt. Am Haus selbst entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr vermutet als Ursache einen Defekt am Anschluss der Gasflasche oder an dem Wärmepilz. Die Freiwillige Feuerwehr Meitingen war mit etwa 30 Mann im Einsatz. (kinp)

