vor 33 Min.

Gasthof Hillenbrand: Maria Buncic hört auf

Maria Buncic verlässt nach fast 20 Jahren die Gaststätte Hillenbrand in der Bauernstraße in Gersthofen.

Zusammen mit ihrem Bruder Stevo führt die Kroatin die Gaststätte fast 20 Jahre lang. Doch nach Corona eröffnen am kommenden Samstag neue Wirtsleute

Von Diana Zapf-Deniz

Im November würden es exakt 20 Jahre werden, dass Maria Buncic und ihr Bruder Stevo Buncic die Gaststätte Hillenbrand in der Bauernstraße in Gersthofen führen. Doch die beiden hören auf. Die 55-jährige Wirtin sieht es mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Wir haben wunderbare Kunden gehabt. Doch nach so einer langen Zeit muss mal ein Ende sein.“

Die Gesundheit mache nicht mehr so gut mit und der Job erfordere, täglich zwölf bis 13 Stunden zu stehen. Daher habe sie den Entschluss schon im Januar gefasst und wollte eigentlich bis Ende Juni bleiben. „Aber wegen Corona mussten wir am 16. März zumachen und haben seither nicht mehr geöffnet.“

Als sie vor 35 Jahren aus ihrer Heimatstadt Karlovac in Kroatien kam, arbeitete sie in unterschiedlichen Gastronomien. Fünf Jahre später betrieb sie ein Jahrzehnt lang die Raststätte Pfaffenhofen. Dort habe sie bis heute viele Bekannte und Freunde und werde dorthin auch wieder zurückkehren. „Als ich in Gersthofen eröffnete, waren die ersten drei Jahre eine harte Zeit“, weiß sie noch gut. Aber dann lief das Wirtshaus. „Wir hatten mit Faschingsbällen angefangen“, erinnert sich Buncic. Es folgten unzählige Veranstaltungen von Hochzeiten über Geburtstage mit 180 Gästen bis hin zu Versammlungen. „Meine Gäste und vor allem unsere Stammkunden, die aus Gersthofen und bis aus Aichach, Donauwörth und Wertingen kommen, werde ich vermissen.“

Die Köchin mit ihrer beliebten gutbürgerlichen Küche sowie den Balkanspezialitäten wünscht sich von ganzem Herzen, dass die Kundschaft ihren Nachfolgern treu bleibt. Denn die neuen Betreiber sind keine Unbekannten.

Milena und Darko Maglajcevic waren selbst jahrelang Gäste und haben später, wenn viel zu tun war, mitgeholfen. „Es gab viele Kandidaten für die Nachfolge, aber Maria wollte uns haben“, berichtet Milena Maglajcevic, die mit ihrer Familie nur unweit der Gersthofer Stadtgrenze in Augsburg Oberhausen wohnt. „Mein Mann und ich hatten zuerst gelacht, dann lange überlegt und viele schlaflose Nächte verbracht. Nun wollen wir es anpacken.“ Beim Essen wollen die neuen Wirtsleute dem bisherigen Erfolgsrezept mit einer Mischung aus Balkanspezialitäten und gutbürgerlicher Küche treu bleiben. Zubereiten soll eine Köchin aus Kroatien nach den bisher schon bewährten Rezepten. Die bisherige Wirtin Maria Buncic bleibt noch bis zur Eröffnung am kommenden Samstag da und steht mit Rat und Tat zur Seite. Danach sei sie nicht aus der Welt.

Die gesamte Inneneinrichtung, Tischwäsche sowie Speisekarten bleibt alles da. „Wir sind gut vorbereitet und startklar“, freut sich Maglajcevic. Sie hat kleine Kinder und die Schwiegermutter komme extra aus Kroatien, um sich um diese zu kümmern. Somit wird die Gaststätte Hillenbrand ein richtiger Familienbetrieb. Die sieben Gästezimmer würden wieder vermietet und die Biergartensaison mit dem schönen, noch keine zwei Jahre alten Biergarten werde ebenso beginnen.

