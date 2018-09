vor 57 Min.

Gasthof Schuster beschert eine wunderbare Jugendzeit

Waltraud Lutz erinnert sich an tolle Abende in Neusäß mit ihren vier Freundinnen. Ein später weltberühmter Gast allerdings hatte mit Tanzen nichts am Hut.

Von Matthias Schalla

Der Abriss des Gasthofs Schuster hat nicht nur die Neussäser stark bewegt. Schließlich kamen vor allem zu den Tanzveranstaltungen auch Besucher aus der gesamten Umgebung. Zahlreiche Stammtische hatten dort ihre Heimat und die Silvesterfeiern verzeichneten stets ein volles Haus. Diese Zeiten sind nun endgültig vorbei. Doch die Erinnerungen unserer Leser halten die Geschichte des Gasthofs wach.

„Uns ist, als wäre ein Teil unserer Jugend damit verschwunden“, schreibt Waltraud Lutz. Aber die Jahre von 1954 bis 1957 würden für immer im Kopf und im Herzen bleiben. Zusammen mit ihren Freundinnen Sonja Langer, Margot Winterholler, Waltraud Moder und Dolly Seidel sei kein Samstag vergangen, an dem die Mädels nicht beim Schuster beim Tanzen waren. Alle waren sie damals so um die 16 Jahre jung und der Fußmarsch von Täfertingen nach Neusäß sei vor lauter Vorfreude „nur ein Klacks“ gewesen.

Der Eintritt kostete 1,50 Mark

Je nach Wetter hätte man sich in der Unterführung am Bahnhof noch ein wenig umgekleidet und mit fünf Mark in der Tasche ging es dann rein in den Schuster. „Der Eintritt kostete 1,50 Mark, 50 Pfennig wurden für die Garderobe gezahlt und getrunken haben wir den ganzen Abend über einen halben Liter Bier“, erinnert sich Lutz. Damals sei es ganz normal gewesen, sich mit 16 Jahren ein Bier zu bestellen. „Dafür gab es damals noch keine Drogen und keinen harten Alkohol“, betont Lutz.

Zwar hätte das Restgeld durchaus für eine Gulaschsuppe gereicht, aber man wollte keinen einzigen Tanz zu der Livemusik verpassen. Romantik pur sei es gewesen, wenn dann bei roten Lichteffekten der „Rote Mohn“ erklang. „Es war einfach himmlisch“, fasst Lutz zusammen.

Helmut hatte mit Tanzen nicht viel am Hut

Ein ganz besonders guter „Rock-’n’-Roll-Tänzer sei vor allem Jo Haller gewesen. „Er war bei der Damenwelt sehr gefragt gewesen und hat auch keinen Tanz ausgelassen.“ Ganz anders sein berühmter Bruder Helmut. „Der hatte mit Tanzen nicht viel am Hut“, erinnert sie sich. Vermutlich lag sein Fokus schon damals mehr auf Fußball.

Damals seien auch viele amerikanische Soldaten aus der nahen Flakkaserne gekommen. „Lauter junge Leute um die 20, und bestimmt plagte so manchen das Heimweh“, vermutet Lutz. Obwohl die „Amis“ aufgrund des guten Dollarkurses immer reichlich Geld zur Verfügung hatten, hätte es nie Probleme gegeben. „Vielleicht lag es auch daran, dass zu sehr später Stunde zwei Riesenkerle der Militärpolizei in der Tür standen“, erinnert sich Lutz. Unbeweglich wie zwei Statuen hätten sie mit schwarzen Helmen in schwarzer Uniform und schwarzer Hautfarbe das Geschehen beobachtet. „Seitlich hing der Knüppel, aber im Schuster musste dieser nie eingesetzt werden“, sagt Lutz.

Zwar hätte es am Ende immer wieder mal kleine Rangeleien gegeben, aber alles unblutig. An eine kleine Rauferei auf der Terrasse könne sie sich noch gut erinnern: „Weil eine von uns mitgemischt hat – mit einem Schuh mit Pfennigabsatz“.

Zu später Stunde zu Fuß den Heimweg angetreten

Zusammen mit ihrer Freundin Sonja habe sie oft zu sehr später Stunde zu Fuß den Heimweg angetreten. Ein Erlebnis ist ihr dabei noch immer gut in Erinnerung. „Bei stockfinsterer Nacht stand plötzlich ein pechschwarzer Soldat vor uns – wir konnten nur das Weiße in seinen Augen sehen.“ Der Soldat war ebenfalls ein Spätheimkehrer und kam vom „Zwack“ – einem Tanzlokal in Hamel. „Ich denke, er war ebenso erschrocken vom plötzlichen Zusammentreffen, wie wir“, sagt Lutz und muss heute noch schmunzeln.

Mit Gekicher, aber doch etwas fester untergehakt, seien sie jedoch wie immer gut in Täfertingen angekommen. „Unseren Eltern können wir noch heute danken für das große Vertrauen, das sie in uns hatten“, betont Lutz. Dieses Vertrauen hätten sie auch nie ausgenutzt. Und so erinnert sich Lutz auch heute noch gerne an ihre „wunderbare Jugendzeit“. Trotz einer 45 Stundenwoche, die sie als 16-Jährige als Akkordarbeiterin in der Wessels-Schuhfabrik hatte. Doch dies hätte ihr nicht geschadet.

„Wir hatten ja den Samstagabend beim Schuster und – ganz wichtig – immer den gleichen Tisch links beim Eingang“ - stets reserviert für die fünf Mädels.

