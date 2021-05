Geburtstag

07:30 Uhr

Cäcilie Utz aus Westendorf wird 90 - und arbeitet immer noch gern im Garten

Bei guter Gesundheit feiert Cäcilie Utz am Samstag ihren 90. Geburtstag in Westendorf. Zum familiären Gratulantenkreis gehören auch Sohn Hubert (links) und Tochter Irmgard.

Plus Cäcilie Utz aus Westendorf wird am Samstag 90 Jahre alt. Sie blickt auf ein bewegtes Leben zurück - und musste auch schon schwere Schicksalsschläge verkraften.

Von Peter Heider

Ihren 90. Geburtstag feiert bei zufriedener Gesundheit am Samstag in Westendorf an der Schmutter im Kreise ihrer Familie Cäcilie Utz (geb. Specht).