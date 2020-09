10:57 Uhr

Geburtstagsparty im Hotel in Gersthofen läuft aus dem Ruder

Bein einer Party in einem Hotelzimmer in Gersthofen ließen es Jugendliche ordentlich krachen.

Bei der Feier eines 18. Geburtstags gehen in einem angemieteten Zimmer so einige Sachen kaputt.

Eine Gruppe junger Leute wollte in der Nacht zum Sonntag einen 18. Geburtstag in einem Hotelzimmer zu feiern. Dazu mieteten sie ein Zimmer in einem Gersthofer Hotel. Im Laufe der Party wurde von einem der Gäste die Fernbedienung gegen den Fernseher geworfen, wodurch dieser beschädigt wurde, teilt die Polizei mit. Zudem drückten mehrere Gäste ihre Zigaretten auf der Schreibtischplatte aus. Der angebliche Mieter des Zimmers gab an, dass seine Daten von einer anderen Person missbraucht und seine Unterschrift gefälscht worden sei. Die Ermittlungen laufen wegen Urkundenfälschung und Sachbeschädigung. (kar)

