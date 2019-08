00:31 Uhr

„Gechilltes“ Leben bei den Franzosen

Neusässer Jugendliche besuchen wieder Freunde in der Partnerstadt Cusset

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

„Ein weiteres Mal haben wir unvergessliche Momente mit französischen Jugendlichen in Cusset erleben dürfen“, blickt Jonas auf eine schöne Zeit zurück. Acht Neusässer Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren hatten sich in diesem Jahr zum Gegenbesuch ihrer französischen Austauschpartner nach Cusset aufgemacht. Vor Kurzem trafen sich Jonas, Julia, Lukas und Paul zu einer kleinen Nachlese mit Viktoria Braun vom Partnerschaftsverein Neusäß-Cusset, um ihre Erlebnisse Revue passieren zu lassen.

Viktoria Braun, zuständig für den Jugendaustausch zwischen den beiden Partnerstädten, sah es als besonders positiv an, dass sich zu drei Teilnehmern aus der alten Gruppe in diesem Jahr fünf neue Jugendliche gesellt hatten. Diese wollen nun weiterhin am Austausch teilnehmen. Sie haben anhand der „alten Hasen“ gesehen, welch intensive Freundschaften sich daraus entwickeln können.

Nach einer erlebnisreichen Woche in Deutschland mit ihren französischen Gästen lernten nun die Jüngeren den französischen Lebensstil kennen. Sie unternahmen gemeinsame Ausflüge in die Kurstadt Vichy oder in den Freizeitpark Le Pal und erkundeten die Vulkankette westlich von Clermont-Ferrand sowie die berühmte schwarze Kathedrale der Stadt aus dunklem Lavagestein. Die Älteren dagegen mieteten sich eine Hütte in den Bergen, um dort eine intensive gemeinsame Zeit zu verbringen.

In all den Jahren hätten sich die Partner durchaus verändert, erklären Julia und Jonas. Man sei eben erwachsener geworden, und damit änderten sich die Gesprächsthemen. Durch ständigen Mail- und WhatsApp-Kontakt mit den französischen Freunden herrsche aber schnell wieder die alte Vertrautheit.

Neu dabei war in diesem Jahr Lukas. „Das Sprechen ging ganz gut, jedenfalls besser als beim Schüleraustausch im April mit der Schule“, freut sich der 15-Jährige und berichtet von einem äußerst „gechillten“ Leben seiner Gastfamilie mit viel Freizeit. „Die Franzosen sind gemütlich und locker, lassen es sich schon in der Früh gut gehen. Egal zu welcher Uhrzeit man ein Café betritt, es ist immer voll und man spürt eine ganz besondere Atmosphäre“, zeigen sich alle von der entspannten Lebensweise beeindruckt. Auch seien die Franzosen überaus freundlich und zuvorkommend. Sie würden keineswegs so „gestresst durch die Stadt rennen wie die Menschen in Augsburg“. Erstteilnehmer Paul hatte allerdings mit dem Essen einige Schwierigkeiten. Baguettes und Croissants waren für ihn kein passender Ersatz für deutsches Brot. Seine Mitreisenden dagegen freuten sich über die stets mehrgängigen Essen und vor allem die köstlichen Desserts in ihren Familien.

Nicht nur mit ihren Austauschpartnern, sondern auch deren Familien trafen Jonas und Julia alte Bekannte wieder. Die beiden waren bereits zum dritten Mal dabei und können sich durchaus vorstellen, auch im nächsten Jahr noch einmal nach Frankreich zu fahren. Kuriosität am Rande: Jonas hat in diesem Jahr sein Abitur in Latein abgelegt und kann überhaupt kein Französisch. Das sei aber kein Problem, er lerne in jedem Jahr einen neuen Satz, lacht er. Vielleicht sei gerade dies aber ein besonderer Vorteil für seinen Austauschpartner, der sich somit umso mehr bemühen muss, Deutsch zu sprechen. „Wer in Frankreich die deutsche Sprache lernt, wird doch meist als besserer Schüler angesehen, da es sich hier im Gegensatz zu Spanisch um eine schwierigere Sprache handelt“, haben die Austauschschüler erfahren.

