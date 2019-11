16.11.2019

Gedenkfeiern für die Kriegsopfer

Termine rund um den Volkstrauertag

Am Sonntag, 17. November, ist Volkstrauertag. An den Ehrenmalen für die Kriegsopfer finden deshalb Gedenkfeiern statt. Um die Bedeutung des Volkstrauertages als Tag für den Frieden zu würdigen, werden die Fahnenabordnungen der Vereine, die Vereinsmitglieder, und hier vor allem die der Krieger- und Soldatenvereine, sowie die Bürger gebeten, an den Gedenkfeiern teilzunehmen. Die Termine in Zusmarshausen sind:

Gabelbach, 17.45 Uhr, Gedenken am Kriegerdenkmal und um 18 Uhr Vorabendmesse in Gabelbachergreut. Um 18 Uhr ist außerdem eine Vorabendmesse in Gabelbachergreut.

In Steinekirch um 8.30 Uhr Gedenken am Kriegerdenkmal und um 8.45 Uhr heilige Messe. In Zusmarshausen um 8.45 Uhr heilige Messe, anschließend Gedenken am Kriegerdenkmal. In Streitheim um 9 Uhr heilige Messe, anschließend Gedenken am Kriegerdenkmal. In Wörleschwang um 10.15 Uhr heilige Messe, anschließend Gedenken am Kriegerdenkmal. In Wollbach um 10.30 Uhr heilige Messe, anschließend Gedenken am Kriegerdenkmal. (AL)

