Gedichte über die zweite Blüte

Lyrischer Abend in Stadtbergen

In Stadtbergen wurde ein bunter Strauß an lyrischen Versen gepflückt. „Die zweite Blüte“ hieß der Abend mit Texten von Felicitas Samtleben-Spleiß. Die Zeilen waren teils exotisch, teils humanitär, vorgetragen mit viel Einfühlungsvermögen von Christiane Balze. In mahnenden Worten erinnerte der Text „Frieden“ an das Geschenk des Augsburger Friedensfests. Bilder von Missions- und humanitären Einsätzen trugen bei, die Worte zu vertiefen. Eindrücke aus dem vom Erdbeben zerstörten Port-au-Prince und vom nur eine Flugstunde entfernten Reichtum Miamis konnten den krassen Unterschied dieser zwei Welten nicht deutlicher aufzeigen. Alexander Härning spielte auf der Gitarre. (AL)

