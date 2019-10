30.10.2019

Gedichte werden Musik

Konzert in Meitingen führt Gefängnistexte von Max Josef Metzger auf

Texte von Max Josef Metzger, in Musik gesetzt, bietet das Konzert „Gefängnisgedichte“ als Uraufführung am Sonntag, 3. November, ab 16 Uhr in der St.-Wolfgang-Kirche in Meitingen.

Max Josef Metzger wurde im Juni 1943 von den Nationalsozialisten gefangen genommen und vom Volksgerichtshof als „für alle Zeit ehrloser Volksverräter“ zum Tode verurteilt. Am 17. April 1944 wurde er hingerichtet.

Während der Gefangenschaft schrieb Metzger tief greifende Gedichte. Diese haben den amerikanischen Komponisten Cormac O’Duffy zu einer einfühlsamen facettenreichen Vertonung inspiriert.

Am Sonntag, 3. November, um 16 Uhr findet die Uraufführung der „Gefängnisgedichte“ in der St.-Wolfgang-Kirche statt. Dazu hat sich in Meitingen der Una-Sancta-Chor zusammengefunden, der aus Sängern und Musikern örtlicher Chöre und Vereine besteht.

Das Konzert wird ins katholische Pfarrheim Haus St. Wolfgang sowie in den Martin-Luther-Saal der evangelischen Gemeinde übertragen. Eintrittskarten zum Konzert werden für alle Veranstaltungsräume benötigt. (lig)

sind in geringer Anzahl noch für den Martin-Luther-Saal erhältlich (Rathaus Meitingen Zimmer 116).

