vor 36 Min.

Geduld auf den Wertstoffhöfen

Es herrscht Andrang

Augsburg Volle Container, lange Wartezeiten – auf den Wertstoffhöfen herrscht Hochbetrieb. Nach Schließung aufgrund der Corona-Pandemie sind die Annahmestellen wieder geöffnet. „Gerade an den großen Höfen ist der Andrang derzeit sehr groß“, teilt das Landratsamt mit. Mancherorts betrage die Wartezeit bis zu einer Stunde.

Generell seien die Wertstoffhöfe in den größeren Gemeinden stärker frequentiert. Um dem enormen Andrang nachzukommen, galten an vielen Wertstoffsammelstellen Sonderöffnungszeiten. Ab dieser Woche sind die meisten Annahmestellen nach Angaben des Landratsamts jedoch wieder normal geöffnet. Lediglich drei Wertstoffhöfe bleiben bis auf Weiteres geschlossen – dazu zählen die Sammelstellen in der Flurstraße in Bobingen, in Meitingen-Langenreichen sowie in Neusäß-Steppach. Denn in diesen Orten steht jeweils eine weitere, geöffnete Annahmestelle zur Verfügung.

Mit der vorübergehenden Schließung der drei Sammelstellen will der Abfallwirtschaftsbetrieb Personal einsparen, um es an anderer Stelle einzusetzen und den Betrieb zu gewährleisten. Das sei notwendig, da einige Mitarbeiter zur Risikogruppe zählen und sicherheitshalber zuhause bleiben müssen, heißt es vonseiten des Landratsamts. Es dürfen sich nicht mehr als vier Fahrzeuge zeitgleich an den Wertstoffsammelstellen befinden. Ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern ist einzuhalten. Zudem gilt die Maskenpflicht. Darüber hinaus müssen Wertstoffe selbst entladen werden. Kinder dürfen das Auto nicht verlassen. Großanlieferungen werden zurückgewiesen. Landwirtschaftliche Folien können erst ab Freitag, 15. Mai, abgegeben werden. (AL)

