Gefährliche Spielzeuge im Augsburger Land

Das Gewehr, die beiden Maschinenpistolen und die zwei Pistolen können zwar nur wie sogenannte Softair-Waffen kleine Kugeln verschießen, doch sie sind äußerlich echten Waffen täuschend ähnlich und dürfen in der Öffentlichkeit nicht geführt werden.

Softair-Pistolen sorgen immer wieder auch im Augsburger Land für Polizeieinsätze. Das kann nicht nur teure Folgen haben.

Von Matthias Schalla

Diese Aktion war alles andere als ein Partyscherz und hätte böse enden können. Ein 21-Jähriger hatte in Kühlenthal nach einem Streit mit anderen Gästen plötzlich eine Waffe gezogen (wir berichteten). Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei zwar lediglich um eine Softair-Pistole. Der junge Mann wird aber dennoch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt und muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Dass die Polizei wegen dieser Waffen ausrücken muss, kommt im Augsburger Land immer wieder vor.

„Softair-Pistolen sind rein rechtlich als Spielzeug einzuordnen“, sagt Hauptkommissar Markus Kees von der Polizei in Gersthofen. Somit sind diese Waffen frei verkäuflich und können ohne Genehmigungen erworben werden. Allerdings ist die Verwendung stark eingeschränkt. „Diese Pistolen oder Gewehre darf man auf öffentlichen Veranstaltungen nicht mit sich führen“, sagt Kees. Inwieweit es sich nun bei einer Party wie in Kühlenthal um eine solche Veranstaltung handelt, sei natürlich schwer einzuordnen. Dies hänge unter anderem von der Anzahl der Gäste ab, in welchen Räumen gefeiert wurde und ob die Feier frei zugänglich war.

Waffentyp ist teilweise schwer einzuschätzen

Für die Polizei ist die Verwendung von Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit alles andere als ein Spiel. Kees erklärt die Gefahren, wenn die Polizei zu Einsätzen mit möglichen Schusswaffengebrauch gerufen werden. „Je nach Lichtverhältnissen und eventuell auch noch unter zeitlichem Druck ist es für uns schwer einzuschätzen, ob es sich um eine echte Waffe handelt oder nicht.“

Diese Situation ist auch in den sozialen Netzwerken unserer Zeitung rege diskutiert worden. „In den USA oder Russland ein Scherz, der tödlich enden kann“, heißt es beispielsweise bei einigen Kommentaren auf Facebook. Auch die Polizei ist sich solcher Verwechslungsgefahr bewusst. „Wir sind aber auf solche Situationen vorbereitet und haben in solchen Fällen die richtigen Ansagen zur Hand“, sagt Kees. Dennoch gelte es stets, Vorsicht walten zu lassen. Bestes Beispiel ist ein Einsatz, der vor wenigen Monaten in Stadtbergen passiert ist.

Mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe hantiert

Eine Nachbarin will beobachtetet haben, wie ein 15-Jähriger mehrmals mit seiner Waffe in die Luft schoss. Da die Frau lediglich von leisen Schussgeräuschen berichtete, gingen die Beamten zwar nicht zwingend von einer Schusswaffe aus. Dennoch umzingelten sie das Gelände. Schnell stellte sich heraus, dass der Jugendliche lediglich mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe hantierte. Die Beamten stellten die Softairpistole mit Einverständnis der Eltern sicher. Strafrechtliche Folgen müsse der Jugendliche wohl nicht erwarten, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage.

Keine zwei Stunden nach dem Einsatz in Stadtbergen mussten die Beamten zu einem ähnlichen Fall in der Augsburger Innenstadt ausrücken. Eine Anwohnerin berichtete von zwei Personen, die schwarz gekleidet und zum Teil vermummt in einem Hinterhof mit Langwaffen hantierten.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, verließen gerade zwei unbewaffnete Männer, auf welche die Beschreibung passte, die Örtlichkeit. Es stellte sich heraus, dass die 22 und 23 Jahre alten Augsburger zuvor ein privates Video gedreht hatten. Offenbar dienten die Softairwaffen als Requisite.

Doch die Situation hätte auch ins Auge gehen können: Die Polizei geht generell davon aus, dass es sich um scharfe Waffen handelt. „Alles andere wäre fahrlässig“, sagte Michael Jakob vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. (mit kinp)

