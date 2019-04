18:13 Uhr

Gefahr: Schwimmbad in Zusmarshausen geschlossen

Das Schwimmbad in Zusmarshausen hat bis auf Weiteres geschlossen.

Das Schwimmbad in Zusmarshausen ist wegen einer „konkreten Gefahr“ geschlossen, teilt die Gemeinde mit.

Von Philipp Kinne

Das Schwimmbad in Zusmarshausen ist wegen „einer konkreten Gefahr“ für die Badegäste geschlossen. Am vergangenen Wochenende sei es „aus bislang unerklärlichen Gründen“ zu Problemen mit den Deckenplatten im Bad gekommen, erklärt Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl. Deshalb bestehe nun die Gefahr, dass Badegäste und Schüler durch herabfallende Teile verletzt werden könnten. Aus diesem Grund sei der Zugang zum Schwimmbad bis auf Weiteres nicht möglich.

Die aufgehängten leichten Platten an der Decke des Schwimmbads dienen eigentlich der besseren Akustik in der Halle. Nun sei es wichtig, dass die Spezialfirma, die mit dem Einbau dieser Platten vor mehreren Jahren beauftragt wurde, sobald als möglich mit der Reparatur beginnen kann, so Bürgermeister Uhl.

Wann es los geht, sei aber unklar. Uhl: „Wir bitten um Geduld und Verständnis bei Schülern, den Lehrkräften und insbesondere bei den Badegästen.“ Man stehe bereits in Kontakt zu der Spezialfirma, um das Problem zu beheben.

