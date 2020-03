10:36 Uhr

Gefahr auf der B2: Eisplatten zerschlagen Autofenster

Die kalten Temperaturen am Morgen bergen Gefahren im Verkehr wie Eisplatten auf Anhängern.

Der Winter ist im Verkehr zurück: Auf der B2 flogen am Dienstag Eisplatten von einem Sattelanhänger und landeten in den Windschutzscheiben anderer Autofahrer.

Das war ganz schön gefährlich: Am Dienstagmorgen flogen auf der B2 Eisplatten von einem Sattelanhänger und landeten in den Windschutzscheiben anderer Autofahrer.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 7.25 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer in Richtung Donauwörth unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Gersthofen-Nord fielen von einem Sattelanhänger mehrere Eisplatten. Eine davon traf die Windschutzscheibe des 61-Jährigen. Das Fenster zerbrach. Der Mann verletzte sich durch Splitter leicht. Eine zweite große Eisplatte flog auf die Gegenspur. Dort schlug sie in die Windschutzscheibe eines 33-Jährigen ein, der auf der linken Spur in Richtung Augsburg unterwegs war. Auch diese Scheibe zerbarst. Der 33-jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Die Polizei Gersthofen (Telefon 0821/323-1810) sucht Zeugen, die Hinweise zum Sattelzugfahrer geben können. Dieser hat nicht angehalten.

Fast gleichzeitig verlor der Fahrer eines Lkw-Gespannes zwischen den Anschlussstellen Meitingen-West und Meitingen-Nord in Richtung Donauwwörth Eisplatten. Diese fielen auf den Wagen eines 60-Jährigen. Es entstand ein Schaden von 2500 Euro an der Motorhaube. Hier konnte sich der 60-Jährige das Kennzeichen des Anhängers merken. Ermittlungen der Polizei laufen.

Die Unfallserie ging weiter: Gegen 8.20 Uhr verlor ein 52-jähriger Lkw-Fahrer auf der B 2 bei Gersthofen-Nord Eisplatten. Diese fielen in die Windschutzscheibe des Autos eines 44-Jährigen, der den Sattelzug gerade überholen wollte. Auch hier zersprang das Fenster. Da der Fahrer des Lasters nicht in Deutschland lebte, musste er bei der Unfallaufnahme eine Sicherheitsleistung erbringen. (kar)

