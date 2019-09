vor 41 Min.

Gefangen im Stadtberger Escape Room

In der realen Welt sieht es merkwürdig aus, durch die Virtual-Reality-Brille betrachtet ist es hingegen ein spannendes Spiel: K!ar.Texterin Lena Angerer (links) testet mit ihren Freundinnen den virtuellen Escape Room in Stadtbergen.

In Stadtbergen hat unsere Reporterin Lena einen virtuellen Escape Room getestet. Sie erzählt wie es ist, die reale Welt gegen eine virtuelle einzutauschen.

Von Lena Angerer

War schon einmal jemand eingesperrt in einem Raum und konnte nur entkommen, wenn er ein Rätsel löst? Ich jetzt schon. Mittlerweile sind sogenannte Escape Rooms, in denen in einer Gruppe spannende Rätsel geknackt und Geheimtüren gefunden werden müssen, eine relativ bekannte Freizeitgestaltung. Eine Stunde lang lassen sich hier Knobelbegeisterte vollkommen auf die Situation ein und versuchen, im Team alle Hinweise zu finden, um schließlich innerhalb der gesetzten Zeit aus dem Raum zu entkommen oder das Rätsel zu lösen. Dass es diesen Adrenalinkick nun auch in VR – also Virtual Reality – gibt, wusste ich aber noch nicht. Ohne Erwartungen probierte ich also einen solchen VR-Escape-Room aus und ging begeistert aus dem Erlebnis heraus. Aber nun zum Anfang.

Es gibt digitale und analoge Escaperooms

Da in Stadtbergen vor Kurzem der „Vaons Digital Escaperoom“, der neben analogen und virtuellen Escape Rooms auch eine Karaoke-Bar bietet, eröffnet hat, durfte ich das virtuelle Spiel zusammen mit drei Freunden auszuprobieren.

Als wir zur Tür hereinliefen, waren wir alle schon etwas erstaunt: Alles ist in Raumschiffoptik gestaltet. So bekamen wir schon beim Eintreten das Gefühl, in eine andere Welt einzutreten. Nachdem dann alle Sachen verstaut waren und wir einen kleinen Einblick in die restlichen, teils noch nicht ganz fertigen und etwas gruseligen Angebote (zum Beispiel einen analogen Escape Room in Form eines Bunkers) bekommen hatten, waren wir nun gespannt, wie wohl unsere Welt aussehen würde.

Zunächst sahen die Räume, in denen wir spielen würden, völlig unscheinbar aus: In Zweier-Teams standen wir in einem kleinen grauen Raum, auf dessen Boden mit gelb-schwarzem Klebeband zwei rechteckige Spielbereiche abgeklebt waren. Jeweils in der Mitte lag die VR-Brille mitsamt Kopfhörern und zwei Controllern, die später aus der Realität in eine virtuelle Spielwelt führen sollten. Auf der anderen Seite einer nicht ganz bis zur Decke reichenden Wand befand sich der zweite Raum, in dem das andere Team spielte.

Schließlich mit VR-Brille und Controllern ausgestattet, verlor ich relativ schnell die Orientierung. Der graue Raum um mich herum hatte sich zu einer Ebene unter einem endlosen Sternenhimmel verändert. Zwar saß die Brille bei mir etwas weit vorn auf der Nase und auch bei den anderen überall ein bisschen anders, aber sobald dann das Spiel nach kurzen technischen Schwierigkeiten losging, vergaßen wir auch das.

Zu Beginn erfolgt eine Anleitung für die virtuelle Welt

Zunächst bekamen wir in der virtuellen Welt eine Anleitung zum richtigen Umgang mit den Controllern. Statt in Realität zu laufen, um eine größere Strecke zu überwinden, kann man nur durch eine Taste in der Spielwelt von einem Fleck zum nächsten teleportieren. Sobald ich mich doch etwas zu nah an die durch Klebeband markierten Spielfeldgrenzen bewegte, erschien sofort ein Gitter, das mich unwillkürlich ein paar Schritte zurücktreten ließ. Später allerdings hielt uns das Netz alle im Eifer des Gefechts trotzdem nicht davon ab, mit den Controllern aus Versehen gegen die Wand zu stoßen, um eine Sache zu erreichen. Auch um Dinge zu greifen, gibt es eine Taste. Nachdem wir das kurze Zeit geübt hatten, haben wir uns in einem ägyptisch anmutenden Raum Kopfbedeckungen ausgesucht und uns in einem Spiegel betrachtet.

Unter Lachen stellten wir fest, dass wir genau wie Indiana Jones gekleidet herumliefen, Hautfarbe und Geschlecht manchmal nicht ganz zum realen Menschen passten und auch die Größe teils etwas befremdlich war. Wir waren, wie die Kleidung und der Raum schon vermuten hatte lassen, ägyptische Forscher, die nach einem verschollenen Schatzteil in einer Pyramide suchten. Durch Winken fanden wir heraus, wer welchen Charakter spielte. Auch zeichnete sich hier schon ab, was wohl das Anstrengendste am Escape Room sein würde: Da sich der Mund beim Sprechen in der virtuellen Welt nicht bewegt, redeten wir oftmals durcheinander, was es schwer machte, tatsächlich Informationen auszutauschen.

Anfangs gab`s Probleme mit der Koordination

Wie schon erwartet, bereitete uns das Durcheinanderreden etwas Schwierigkeiten – vor allem, wenn beide Teams parallel Aufgaben zu zweit bewältigten und deswegen gleichzeitig zwei Konversationen abliefen. Trotzdem meisterten wir die ganz unterschiedlichen Hürden: Wir mussten beispielsweise mit Pfeil und Bogen strategisch schießen oder klettern. Es galt auch, versteckte Drehmechanismen zu finden und so dem Partner weiterzuhelfen. Außerdem mussten wir relative leichte Aufträge, die nur im Team erledigt werden konnten, innerhalb von knapp 50 Minuten schaffen. Etwas geplättet, aber glücklich verließen wir das Gebäude schließlich mit der Bestätigung, dass wir die bislang lauteste Gruppe gewesen waren.

Insgesamt hat uns das Escape- Game sehr gut gefallen. Das Rätseln war bei unserem Escape Room nicht allzu schwer, dafür hatten wir aber mit realen Wänden und versehentlichem Aufeinanderstoßen zu kämpfen, da uns die virtuelle Welt die Realität kurzzeitig hatte vergessen lassen.

Themen folgen