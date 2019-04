vor 34 Min.

Gefragte Ferienbetreuung

Sommerferien: Jetzt schon Anmeldung

Seit 2006 gibt es die Ferienbetreuung der Stadt Neusäß für Kinder zwischen drei und zehn Jahren, die vorrangig berufstätigen Eltern den Alltag während der Oster- und Sommerferien erleichtern soll. In diesen Zeiträumen gibt es ein ganztägiges Betreuungsangebot durch erfahrene Pädagogen in der Täfertinger Grundschule. „Die Anmeldungen erhöhen sich ständig“, freut sich Stefanie Gross vom Neusässer Sozialamt über die sehr gute Resonanz in den nahenden Osterferien. Diesmal werden knapp 30 Neusässer Kinder in Täfertingen betreut werden. Bürgermeister Richard Greiner sieht die Stadt gut gerüstet: „Neusäß kann der steigenden Nachfrage gut gerecht werden.“ Für die Sommerferien können Eltern ihren Nachwuchs ab sofort zur betreuten Aufsicht anmelden. (AL)

